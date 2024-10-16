4 Yıldır Var Ancak Kimse Bilmiyor! Nüfus Müdürlüğünde Ücretsiz Yapılıyor ve 5 Dakika Bile Sürmüyor! Duyan Koşa Koşa Gidiyor
Milyonlarca vatandaşın haberdar olmadığı, ehliyet ve kimliği tek kartta birleştirme uygulaması, 4 yıldır yürürlükte olmasına rağmen yeterince bilinmiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ayrı ayrı kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran birleştirme sistemi, kayıp kart vakalarının azalmasına da katkı sağlıyor. Nüfus müdürlüklerinde yalnızca 5 dakikada tamamlanabilen bu işlemle ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
2016’da yürürlüğe giren yeni nesil kimlikler ve sürücü belgeleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla eski belgelerin kullanımına son verileceği uyarısı ile hızla yaygınlaşıyor. İçişleri Bakanlığı, vatandaşları bu işlemi yıl sonuna kadar tamamlamaya çağırırken, birçok kişi bu süreçte kimlik birleştirme uygulamasıyla tanıştı.
EHLİYET BİLGİLERİ KİMLİK KARTINA AKTARILIYOR
2020’nin Eylül ayında başlatılan kimlik ve ehliyeti tek kartta birleştirme uygulaması, aradan geçen 4 yıla rağmen beklenen ilgiyi göremedi. Çok sayıda vatandaş hâlâ iki ayrı kart taşımayı tercih ederken, düzenlemenin yeterince tanıtılmaması bu durumun başlıca nedeni olarak gösteriliyor.
İçişleri Bakanlığı, son duyurusunda vatandaşlara bu kolaylık hakkında bilgi vererek, iki kart taşıma zorunluluğunun ortadan kalkacağını ve işlemin oldukça basit olduğunu hatırlattı.
YALNIZCA 5 DAKİKA SÜRÜYOR
Birleştirme işlemini gerçekleştirmek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün randevu sisteminden online randevu almak gerekiyor. Hem yeni tip kimlik hem de ehliyete sahip vatandaşlar, bu işlemi ücretsiz olarak yapabiliyor. Nüfus müdürlüğüne gidip kimlik ve ehliyeti ibraz ettikten sonra, işlemin ardından yeni birleşik kimlik kartı kargo ile adresinize gönderiliyor.
YENİ KİMLİK KARTINIZ YOKSA 37 LİRA ÖDEYECEKSİNİZ
Birleştirme işlemi için en önemli şart, hem ehliyetin hem de kimliğin yeni nesil olması. Eğer yeni bir kimlik kartınız yoksa, önce 37 TL'lik kimlik başvuru ücretini ödeyerek, yeni kimlik çıkarma sürecini tamamlamanız gerekiyor.