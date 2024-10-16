4 Yıldır Var Ancak Kimse Bilmiyor! Nüfus Müdürlüğünde Ücretsiz Yapılıyor ve 5 Dakika Bile Sürmüyor! Duyan Koşa Koşa Gidiyor

EHLİYET BİLGİLERİ KİMLİK KARTINA AKTARILIYOR

2020’nin Eylül ayında başlatılan kimlik ve ehliyeti tek kartta birleştirme uygulaması, aradan geçen 4 yıla rağmen beklenen ilgiyi göremedi. Çok sayıda vatandaş hâlâ iki ayrı kart taşımayı tercih ederken, düzenlemenin yeterince tanıtılmaması bu durumun başlıca nedeni olarak gösteriliyor.

İçişleri Bakanlığı, son duyurusunda vatandaşlara bu kolaylık hakkında bilgi vererek, iki kart taşıma zorunluluğunun ortadan kalkacağını ve işlemin oldukça basit olduğunu hatırlattı.