4 Yılda Yüzde 780 Zam Geldi! Fiyatı 9 Kat Birden Arttı: Uğruna Kuyruk Oluşuyordu, Şimdi Kimse Yanaşmıyor

TÜRK KAHVESİ 200 LİRAYA DAYANDI

Dövizdeki yükseliş, artan işletme maliyetleri ve enflasyon, fiyatlara doğrudan yansıyor. Türk kahvesinin fiyatı da bu artıştan nasibini aldı. 2024 yılında 90 TL olan bir fincan Türk kahvesi, yüzde 95 artışla 175 TL’ye çıktı. Bazı mekanlarda ise fiyat 200 TL sınırına dayandı.

FİYAT LİSTELERİ ŞAŞIRTIYOR

İstanbul’un turistik noktalarından Galata’da bulunan bir kafede yapılan fiyat karşılaştırması, kahve fiyatlarındaki dramatik yükselişi gözler önüne serdi. 2024 ile 2025 fiyatları arasında büyük fark var.