4 Yılda Bir Hasat Ediliyor: Fazla Yiyen Anında Bayılıp Gözünü Hastanede Açıyor

NADİR BULUNUYOR, DEĞERİ ARTIYOR

Bal üreticisi Şenol Türedi de deli balın her yıl üretilemediğine dikkat çekerek, "Bu bal orman gülü, taflan ve kestane gibi üç bitkinin aynı anda çiçek açmasıyla oluşuyor. Ancak bu denk geliş her yıl yaşanmadığı için verimli üretim dört yılda bir yapılabiliyor. Tansiyon düşürücü etkisiyle bilinen bu bal, tüm yararlarına rağmen mutlaka ölçülü kullanılmalı" uyarısında bulunuyor.