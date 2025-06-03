4 Yılda Bir Hasat Ediliyor: Fazla Yiyen Anında Bayılıp Gözünü Hastanede Açıyor
Karadeniz'in yüksek yaylalarında 4 yılda bir hasat edilen ve halk arasında "deli bal" olarak bilinen özel bal türü, şifa arayanların gözdesi oldu. Ancak uzmanlar uyarıyor bu balın fazla tüketildiğinde bayılma, baş dönmesi ve kalp ritminde bozulma gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.
Kaynak: İHA
Karadeniz’in yüksek yaylalarında mayıs ve haziran aylarında açan orman gülü çiçeklerinden elde edilen ve halk arasında "deli bal" olarak bilinen özel bal türü, hem şifa kaynağı hem de dikkatle tüketilmesi gereken doğal bir ürün olarak öne çıkıyor. Giresun’un Güce ilçesinde, yüzyıllardır uygulanan geleneksel yöntemlerle üretilen ve 4 yılda bir hasat edilen bu bal, nadir bulunması ve güçlü etkileriyle dikkat çekiyor.
4 YILDA BİR HASAT EDİLİYOR
Boncukçukur köyünde üçüncü kuşaktan arıcılık yapan Cabir Fazlı, deli balın üretiminde yaklaşık 500 yıldır kullanılan "çardak sistemi"ne dikkat çekiyor. Bu yöntem sayesinde arılar, yaban hayvanlarından korunarak güvenli bir ortamda bal üretebiliyor. "Orman gülünden elde edilen bu bal, her yıl oluşmaz. Genellikle mayıs ortasında hasat başlar ama üretim 4 yılda bir verimli olur" diyen Fazlı, bu balın doğal bir antibiyotik olduğunu vurguluyor.
FAZLA YİYEN ANINDA BAYILIYOR, GÖZÜNÜ HASTANEDE AÇIYOR
Arıcılardan Ali Caman ise deli balın faydalarının yanı sıra tehlikelerine de dikkat çekiyor. Caman, "Orman gülü bitkisindeki grayanotoksin maddesi, bala geçerek etkili bir tedavi aracı haline geliyor. Bronşit, tansiyon ve şeker hastalıklarında olumlu etkilerine bizzat tanık oldum. Ancak az miktarda tüketilmeli fazlası bayılma, baş dönmesi ve kalp ritminde bozulma gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" şeklinde konuşuyor.
NADİR BULUNUYOR, DEĞERİ ARTIYOR
Bal üreticisi Şenol Türedi de deli balın her yıl üretilemediğine dikkat çekerek, "Bu bal orman gülü, taflan ve kestane gibi üç bitkinin aynı anda çiçek açmasıyla oluşuyor. Ancak bu denk geliş her yıl yaşanmadığı için verimli üretim dört yılda bir yapılabiliyor. Tansiyon düşürücü etkisiyle bilinen bu bal, tüm yararlarına rağmen mutlaka ölçülü kullanılmalı" uyarısında bulunuyor.