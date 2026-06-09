4 Milyon Emekli İçin Tarih Belli Oldu: Kök Maaşlar Sil Baştan Değişiyor

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerini doğrudan ilgilendiren yeni zam ve kök maaş hesaplama takvimi netleşti. Mevcut verilere göre emekliler şimdiden yüzde 16,60'lık bir zam oranını garantilemiş durumda.

3 Temmuz 2026 tarihinde Haziran ayı enflasyon verilerinin de açıklanmasıyla birlikte, net zam oranının yüzde 18 seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu artış, özellikle kök maaşı düşük olduğu için en düşük emekli maaşına mahkum kalan 4 milyona yakın vatandaşı yakından etkileyecek.

KÖK MAAŞ FORMÜLÜ NASIL İŞLEYECEK?

NTV'de yer alan habere göre, şu an için en düşük emekli maaşı olan 20 bin lira taban sınırına dair hükümet kanadından resmi bir ek zam hamlesi bulunmuyor. Ancak yapılacak yüzde 18’lik artış, doğrudan kök maaşlara yansıtılarak binlerce emekliyi bu kategorinin dışına taşıyacak.

ÖRNEK HESAPLAMA

Mevcut kök maaşı 17.000 TL olan bir emekli, 3 Temmuz'da yüzde 18 civarında zam aldığında kök maaşı 20.060 TL'ye yükselecek. Böylece bu emekli, 20 bin liralık en düşük emekli maaşı sınırını kendi kök maaşıyla aşarak normal emekli maaşı statüsüne geçiş yapacak.

Maaş zamlarının temmuz başında netleşmesinin ardından, hükümetin Meclis'e yeni bir yasa teklifi sunarak en düşük emekli maaşı tabanını (20 bin TL) yukarı çekme ihtimali de masada bulunuyor.

KÖK MAAŞINIZI NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

SGK (4A) emeklileri, e-Devlet kapısına giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "4A Emekli Aylık Bilgisi" yazarak kök maaş detaylarına ulaşabiliyor. Bağ-Kur (4B) emeklileri ise yine e-Devlet sistemi üzerinden "4B Emekli Aylık Bilgisi" sayfasını sorgulayarak kök maaş durumunu görüntüleyebiliyor.

Kaynak: NTV