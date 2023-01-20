4 kurumdan peş peşe altın açıklaması: 'Mart'ta başlayacak, Mayıs'ta sona erecek'
Ons altın ile yön bulan gram altın fiyatları 1.150 TL seviyesinin üzerinde hareketlerini sürdürüyor. Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorusu yatırımcıların gündem maddelerinden olurken 4 kurumdan altın yorumu geldi.
Gram altın ve ons altın tarafında hareketlilik devam ederken yurt içinde piyasaların merakla beklediği yılın ilk faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tek haneye indirdiği faizleri yüzde 9 seviyesinde sabit bıraktı. Bu gelişmenin ardından yatırımcıların gözü altın fiyatlarına çevrildi.
Geçtiğimiz yıl oldukça hareketli bir grafik çizen altın fiyatları uluslararası piyaslarda 2023'ün ilk 3 haftasında şimdiden yüzde 5'e yakın yükselmiş durumda. Ons altın tarafında 1900 dolar kritik seviyesi çoktan aşılırken dün1918 dolar seviyesine kadar yükseliş yaşandı.
Yatırımcıların karşısında yurt içinde ise tüm zamanların rekorunun ardından 1.150-1.158 lira bant aralığında hareket eden bir gram altın fiyatlaması mevcut.
ANZ VE BofA'DAN ALTIN TAHMİNİ
Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ)’ye göre, ons altın tarafındaki rallinin devam etmesi için değerli metalin psikolojik açıdan önemli olan 1900 dolar seviyesinin üzerine yerleşmeye devam etmesi gerekiyor. Bank of America (BofA) ise altının önümüzdeki üç yıl içinde portföylerde önemli bir yer alacağını söylüyor.