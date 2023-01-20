4 kurumdan peş peşe altın açıklaması: 'Mart'ta başlayacak, Mayıs'ta sona erecek'

ANZ VE BofA'DAN ALTIN TAHMİNİ

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ)’ye göre, ons altın tarafındaki rallinin devam etmesi için değerli metalin psikolojik açıdan önemli olan 1900 dolar seviyesinin üzerine yerleşmeye devam etmesi gerekiyor. Bank of America (BofA) ise altının önümüzdeki üç yıl içinde portföylerde önemli bir yer alacağını söylüyor.





