4 Kafadar Bir Oldu Turnayı Gözünden Vurdu: Kilosunu 45 Bin Liraya Satıyorlar

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde hayatlarını tamamen değiştiren 4 ortak, eşleriyle birlikte başladıkları arıcılık serüveninde büyük bir başarıya ulaştı. Otomotiv sektöründen istifa eden Mehmet Durgut, Metin Kaya, Faruk Aydın ve İdris Akbulut, 250 kovanda ürettikleri yüksek katma değerli arı sütünü Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor. Kilosu 45 bin liradan satılan arı sütü, hem gelir kaynağı hem de aileleriyle birlikte kurdukları yeni bir yaşamın temeli oldu.

4 Kafadar Bir Oldu Turnayı Gözünden Vurdu: Kilosunu 45 Bin Liraya Satıyorlar
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2013 yılında arıcılık eğitimi alan Mehmet Durgut ve Metin Kaya, 2014’te 15 kovanla bu alana adım attı. İlk başta yalnızca bal üretimiyle yetinen ortaklar, zamanla arı sütü üretimine yöneldi. Hemşire arıların kraliçe larvaları beslemek için salgıladığı bu değerli madde, besleyici içeriğiyle gıda takviyesi olarak büyük ilgi görüyor. 2020 yılında çalıştıkları otomobil fabrikasından tamamen ayrılan ekip, arıcılığı ana meslek haline getirdi.

EŞLER DE ÜRETİME KATILDI

Arıcılığın yoğun emek gerektiren doğası, projeyi bir aile işine dönüştürdü. Erkekler dışarıda kovanların bakımını ve koloni yönetimini üstlenirken, eşleri Fatma Durgut, Serpil Kaya, Selma Aydın ve Selver Akbulut da üretimin vazgeçilmez parçası haline geldi. Kadınlar arı sütü sağımı, balmumu ve larva temizliği gibi işlerde aktif rol alıyor.

4 Kafadar Bir Oldu Turnayı Gözünden Vurdu: Kilosunu 45 Bin Liraya Satıyorlar - Resim : 1

YILLIK 50 KİLOGRAM ARI SÜTÜ HEDEFİ

Üreticiler, sezon sonuna kadar toplam 50 kilogram arı sütü üretmeyi planlıyor. Bu miktar, küçük paketler halinde Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketicilere ulaştırılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Erzurum, Bitlis ve Bingöl gibi birçok il arı sütü siparişi alan yerler arasında.

“DOĞADA ÇALIŞMAK BİZE İYİ GELDİ”

Mehmet Durgut, 20 yıl süren fabrika hayatından sonra doğayla iç içe çalışmanın kendileri için ferahlatıcı olduğunu belirterek, “Fabrika ortamı yorucuydu. Şimdi her gün doğadayız. Arılarla ilgilenmek bize mutluluk veriyor” dedi.

“KADINLARIN KATILIMI ÜRETİMİ PROFESYONELLEŞTİRDİ”

Metin Kaya ise kadınların üretime dahil olmasıyla birlikte işlerin daha düzenli ve verimli hale geldiğini vurguladı. Kaya, “Başta eşlerimiz temkinliydi ama zamanla onlar da üretimin vazgeçilmez bir parçası oldu. Sevgiyle yapılan işte başarı kaçınılmaz” diye konuştu.

4 Kafadar Bir Oldu Turnayı Gözünden Vurdu: Kilosunu 45 Bin Liraya Satıyorlar - Resim : 2

“ARILARA DUYDUĞUMUZ SEVGİ BİZİ BU İŞE BAĞLADI”

Selma Aydın da, eşini ziyarete geldiği günlerde arılarla ilgilenmeye başladığını ve bu ilgisinin zamanla işe dönüştüğünü ifade etti. Aydın, “Erkekler kovanlardan çıtaları getiriyor, biz de sağım ve temizlik işlerini yapıyoruz. Bu işin kadın emeği olmadan yapılması mümkün değil” dedi.

ARILARDAN GELEN ŞİFA: EN ÇOK ÇOCUKLU AİLELER TALEP EDİYOR

Arı sütünün bilimsel olarak kanıtlanmış faydalarına dikkat çeken Aydın, bu ürünün en çok çocukların bağışıklık ve gelişimi için tercih edildiğini söyledi. Aynı zamanda gebe kalmak isteyen ailelerin de yoğun talepte bulunduğunu belirtti.

Nilüfer’de başlayan bu arıcılık hikâyesi, hem ekonomik hem sosyal dönüşümün başarılı bir örneği olarak dikkat çekiyor. Arı sütüyle elde edilen bu başarı, doğayla uyumlu ve aile merkezli üretim modellerinin kırsal kalkınmadaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Kaynak: AA

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