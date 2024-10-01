4 Büyük Bankada Kırmızı Alarm: Müşteriler Şokta

1 TEMMUZ 2025'E KADAR SÜRE VERİLDİ

Buna karşın, Wells Fargo, Bank of New York Mellon, State Street ve Morgan Stanley gibi diğer bankaların planlarında herhangi bir eksiklik bulunmadığı belirtildi. Yetkililer, zayıf bulunan bankalara geri bildirimde bulunarak, eksikliklerin 1 Temmuz 2025 tarihine kadar giderilmesini talep etti.