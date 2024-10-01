4 Büyük Bankada Kırmızı Alarm: Müşteriler Şokta
4 büyük bankanın mali kriz durumunda nasıl bir yol izleyeceklerine dair hazırlıkları zayıf bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Merkez Bankası (Fed) ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), büyük bankaların olası iflas senaryolarına yönelik hazırlıklarının yetersiz olduğunu açıkladı. Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase gibi önde gelen finans kuruluşlarının iflas planları, yapılan incelemelerde ciddi zayıflıklar içeriyor.
Fed ve FDIC, sekiz büyük bankanın mali kriz durumlarında nasıl hareket edeceklerine dair stratejilerini detaylı bir şekilde gözden geçirdi. İnceleme sonuçları, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase’in çözüm planlarının beklenen standartların altında kaldığını ortaya koydu.
1 TEMMUZ 2025'E KADAR SÜRE VERİLDİ
Buna karşın, Wells Fargo, Bank of New York Mellon, State Street ve Morgan Stanley gibi diğer bankaların planlarında herhangi bir eksiklik bulunmadığı belirtildi. Yetkililer, zayıf bulunan bankalara geri bildirimde bulunarak, eksikliklerin 1 Temmuz 2025 tarihine kadar giderilmesini talep etti.
Bu durum, küresel finans dünyasında önemli bir tartışma yaratırken, bankaların iflas durumlarına karşı hazırlıklarını gözden geçirmeleri gerektiği vurgulanıyor. Bu gelişmeler, büyük bankaların mali sağlamlıklarını ve krize hazırlık kapasitelerini yeniden değerlendirmeleri için bir fırsat sunuyor.