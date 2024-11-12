4 Aydır Üst Üste Fazla Veriyor! Cari Dengede 3 Yıl Sonra İlk

Cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 988 milyon dolar fazla verdi. Böylelikle, cari denge 3 yıl sonra ilk kez üst üste 4'üncü ayda da fazla vermiş oldu. Daha önce cari hesap, 2021 yılı Temmuz-Ekim döneminde 4 ay üst üste fazla vermişti.

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4 Aydır Üst Üste Fazla Veriyor! Cari Dengede 3 Yıl Sonra İlk

Merkez Bankası, cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari işlemler dengesi Eylül ayında 2,99 milyar dolar fazla verdi.

Altın ve enerji hariç cari denge bu dönemde 7,7 milyar dolar fazla verdi. Net hata noksan 6,24 milyar dolar açık verdi. Önceki ay net hata noksan kalemi 4,38 milyar dolar açık vermişti. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı Eylül'de 3,1 milyar dolar oldu.

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