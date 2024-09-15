377 Bin Lirası Olanlar Yaşadı: İstanbul ve Ankara Dahil Ucuz Konut Fırsatı

Konutların kura çekimi 9 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Hak sahiplerinin konut borç bakiyesi ve aylık taksitleri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre güncellenecek. İlk dönemsel artışın ise Ocak 2025 tarihinde yapılması planlanıyor.