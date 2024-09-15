377 Bin Lirası Olanlar Yaşadı: İstanbul ve Ankara Dahil Ucuz Konut Fırsatı
Türkiye’nin konut sahibi olma hayalini gerçekleştiren TOKİ, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çeşitli şehirlerde yeni konut projeleri sunmaya devam ediyor. TOKİ’nin resmi sitesinde yayımlanan son projelere göre, 377 bin TL peşinat ve aylık 9 bin TL taksitlerle konut sahibi olma fırsatı sunuldu.
Kaynak: Gerçek Gündem
TOKİ, Türkiye genelinde hayata geçirdiği projelerle birçok vatandaşın ev sahibi olmasını sağlıyor. En son projede, aylık 9.435 TL taksit ödeyerek 120 ay vadeli ödeme seçeneği sunuluyor. Özellikle Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde sunulan projede, vatandaşlar sadece 377 bin TL peşinat ödeyerek 2+1 ve 3+1 dairelere sahip olma fırsatı yakalayabilecekler.
Başvurular Halk Bankası Ankara Şereflikoçhisar Şubesi aracılığıyla ya da e-Devlet üzerinden yapılabilir. Ancak başvuruların 26 Eylül 2024 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.
TOKİ, uygun fiyatlarla konut sahibi olma fırsatını genişletmek için yeni projelerle birçok şehirde satışlar gerçekleştirecek. Ankara Şereflikoçhisar’daki projede, 2+1 dairelerden 61 ve 3+1 dairelerden ise 17 adet konut satışa sunulacak. Erken başvuru yapanlar, yüzde 25 peşinat ödeyip banka kredisi kullanmadan geri ödeme yapma avantajından yararlanabilecekler.
TOKİ tarafından yapılan açıklamada, başvuru bedelinin 2 bin TL olduğu belirtildi. Başvurular, T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Şereflikoçhisar Şubesi üzerinden yapılabilir.
Konutların kura çekimi 9 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Hak sahiplerinin konut borç bakiyesi ve aylık taksitleri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre güncellenecek. İlk dönemsel artışın ise Ocak 2025 tarihinde yapılması planlanıyor.