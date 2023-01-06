3600 ek göstergeyle memur ve emekliye bir zam daha geliyor: İşte beklenen maaş artışları!

Ek göstergenin daha çok emekli aylıklarını artıran bir fonksiyonu var. Çalışırken ele geçen maaş üzerinde ise sınırlı etkisi bulunuyor .Ek göstergesi 600 puan artan memurların maaşları yaklaşık 190 lira artacak. Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkanların maaşlarındaki artış 100 lira dolayında olacak. Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkan memurların çalışırken aldıkları maaş ise yaklaşık 180 lira azalacak.