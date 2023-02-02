3600 ek göstergede yeni düzenleme yolda: Memur ve emekli maaşlarını yakından ilgilendiriyor

Mevcut emekliler ile ölüm aylığı almakta olan dul ve yetimlerin emekli aylıkları şubat ayında yeni ek gösterge üzerinden ödendi. AKP, yoğun taleplerin ardından 3600 gösterge düzenlemesinde bazı düzenlemeler yapılmasını öngören bir yasa teklifi hazırlıyor.