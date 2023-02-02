3600 ek göstergede yeni düzenleme yolda: Memur ve emekli maaşlarını yakından ilgilendiriyor

3600 ek gösterge yasasının yürürlüğe girmesinin ardından memur maaşlarında artış gerçekleşti. Düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, avukat ve müdürlerin maaş ile emekli ikramiyelerine etki etti.

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3600 ek göstergede yeni düzenleme yolda: Memur ve emekli maaşlarını yakından ilgilendiriyor - Resim: 1

Memur emekli maaş artışı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, avukat, müdür ve şube müdürlerinin ek göstergeleri ocak ayında değişti ve maaşlarda artış gerçekleşti. 

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3600 ek göstergede yeni düzenleme yolda: Memur ve emekli maaşlarını yakından ilgilendiriyor - Resim: 2

Mevcut emekliler ile ölüm aylığı almakta olan dul ve yetimlerin emekli aylıkları şubat ayında yeni ek gösterge üzerinden ödendi. AKP, yoğun taleplerin ardından 3600 gösterge düzenlemesinde bazı düzenlemeler yapılmasını öngören bir yasa teklifi hazırlıyor.

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3600 ek göstergede yeni düzenleme yolda: Memur ve emekli maaşlarını yakından ilgilendiriyor - Resim: 3

MAAŞLARDA ARTIŞ OLACAK

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın’ın haberine göre, hazırlıkları devam eden yargı paketi kapsamında yüksek yargıda ücret dengesinin sağlanması hedefleniyor.

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3600 ek göstergede yeni düzenleme yolda: Memur ve emekli maaşlarını yakından ilgilendiriyor - Resim: 4

Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanları AYM üyelerinden daha düşük maaş alıyor.

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