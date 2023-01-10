3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak? Tek tek hesaplandı, zamlı maaşlar belli oldu!
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren Ek Gösterge Düzenlemesi 15 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giriyor. Peki Ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak? İşte ayrıntılar...
Yılbaşında yüzde 30 zam alan kamu çalışanları ve memur emeklilerine bir de 3600 ek gösterge farkı yatırılacak. Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan 25 yıllık çalışanın aylığına 2 bin 115 lira, 30 yıl hizmeti olana da 2 lira 240 lira ilave artış yapılacak.
Sabah Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre ek gösterge düzenlemesi ile maaş artışı tazminat yansıtma oranlarıyla gerçekleşiyor. Ek gösterge 3600'e çıktığında tazminat yansıtma oranı da yaklaşık 60 puan yükseliyor. Buna göre, göstergesi 2200'den 3600'e, 3000'den 3600'e çıkanlar büyük kazanç elde edecek. Memurların maaşlarında 1.400-1.850 lira arasında değişen artışlar olacak.
Birinci dereceye düşen 4 yıllık fakülte mezunu, üniversite okumuş herkesin 3600 kapsamına alınması talep ediliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin kapsamının daha fazla genişletilmesine yönelik taleplerin değerlendirildiği mesajını verdi. Meclis'te yapılacak bir düzenlemeyle çözüme kavuşturulması düşünülüyor.
DÜZENLEMEDEN ORTAOKUL MEZUNU MEMUR DA YARARLANACAK MI?
Ek gösterge artışından bütün kamu çalışanları ve memur emeklileri yararlanacak. Hiçbir ek göstergesi olmayanlara 600 ek gösterge verilecek. Yapılan düzenlemeler ortaokul, lise mezunu, iki yıllık üniversite bitirenlerin de cebine yansıyacak. 2 yıllık polis koleji mezunları, bekçi, uzman jandarma da yararlanacak.