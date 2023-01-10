3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak? Tek tek hesaplandı, zamlı maaşlar belli oldu!

Sabah Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre ek gösterge düzenlemesi ile maaş artışı tazminat yansıtma oranlarıyla gerçekleşiyor. Ek gösterge 3600'e çıktığında tazminat yansıtma oranı da yaklaşık 60 puan yükseliyor. Buna göre, göstergesi 2200'den 3600'e, 3000'den 3600'e çıkanlar büyük kazanç elde edecek. Memurların maaşlarında 1.400-1.850 lira arasında değişen artışlar olacak.