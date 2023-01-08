3600 ek gösterge ile ilgili her şey: Ne zaman yatırılacak, işte örnek hesaplama tabloları

3600 ek göstergede son durum gündeme geldi.

Kamu çalışanlarının senelerdir beklediği düzenleme bu ay yürürlüğe girecek. Ek göstergeden yararlanacak memur emeklileri şubat ayından itibaren yeni ek gösterge ile emekli aylığı almaya başlayacak.

Habertürk gazetesinden Aslıhan Bayram'ın derlemesine göre 3600 ek gösterge ve hesaplara yatırılacağı tarihle ilgili detaylar şöyle: