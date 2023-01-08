3600 ek gösterge ile ilgili her şey: Ne zaman yatırılacak, işte örnek hesaplama tabloları
Memur maaş zammının yüzde 30 olarak belirlenmesinin ardından gözler, 3600 ek gösterge düzenlemesine çevrildi.
3600 ek göstergede son durum gündeme geldi.
Kamu çalışanlarının senelerdir beklediği düzenleme bu ay yürürlüğe girecek. Ek göstergeden yararlanacak memur emeklileri şubat ayından itibaren yeni ek gösterge ile emekli aylığı almaya başlayacak.
Habertürk gazetesinden Aslıhan Bayram'ın derlemesine göre 3600 ek gösterge ve hesaplara yatırılacağı tarihle ilgili detaylar şöyle:
GÖSTERGELERDE 600 PUAN ARTIŞ
Yaklaşık 5.3 milyon memur ve emekli memuru kapsayan ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Ek gösterge artışı, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Ek gösterge artışından yararlanan emekliler, şubat ayından itibaren yeni ek gösterge üzerinden emekli aylığı almaya başlayacaklar.
Söz konusu düzenleme ile 1. dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, avukat, müdür gibi bazı meslek gruplarında ise 2200 veya 3000’den 3600’e çıkartıldı.
BAZI ÇALIŞAN MEMURLARIN MAAŞI AZALACAK
Ek göstergenin daha çok emekli aylıklarını artıran bir fonksiyonu var. Çalışırken ele geçen maaş üzerinde ise sınırlı etkisi bulunuyor. Ek göstergesi 600 puan artan memurların maaşları yaklaşık 190 lira artacak. Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkanların maaşlarındaki artış 100 lira dolayında olacak. Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkan memurların çalışırken aldıkları maaş ise yaklaşık 180 lira azalacak.