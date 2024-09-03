36 Yıllık Perakende Devi İflas Bayrağını Çekti: Siparişlerin Durumu Bilinmiyor! Binlerce Kişi İşsiz Kaldı
Küresel ekonomik kriz, dünya çapında büyük markaları birer birer iflasa sürüklüyor. Kovid-19 pandemisi sonrası yaşanan ekonomik daralma, birçok ülkede şirketleri zor duruma sokarken, bu etkiler her geçen gün daha da belirgin hale geliyor.
Pandeminin ardından başlayan iflas dalgası, küresel ekonomik krizle birlikte hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'den Almanya'ya, ABD'den Fransa'ya, İspanya, Yunanistan ve Çin'e kadar birçok ülkeden iflas ve konkordato haberleri gelmeye devam ediyor.
Son olarak, İngiltere’den gelen bir haber dikkat çekti. 1988 yılından bu yana faaliyet gösteren ünlü perakende markası Carpetright Limited, iflasını resmen açıkladı.
VRT.be’de yer alan habere göre, Carpetright, son kalan fiziki mağazalarını ve online alışveriş sitesini de kapatma kararı aldı. Bu iflas, binlerce kişinin işsiz kalmasına yol açtı. Şirket, İngiltere'deki ana operasyonları yaz başında ciddi zorluklarla karşılaştı ve bu süreçte yüzlerce mağaza kapanırken, 1.000'den fazla çalışan işsiz kaldı.
ACV Puls'tan Johan Van Loon, Carpetright'ın yer döşemeleri konusunda uzmanlaştığını, ancak rakiplerine karşı dar bir konseptle ayakta kalmakta zorlandığını belirtti. Van Loon, "Şirket uzun yıllardır iyi bir üne sahipti, ancak günümüzde dekorasyon ve yaşam konseptleri sunan mağazalar daha fazla talep görüyor. Bu bağlamda Carpetright'ın konsepti biraz sınırlı kaldı." dedi.
Carpetright'ın web sitesinde yer alan bilgilere göre, mağazalar ve online satış platformu tamamen kapandı. Mevcut siparişlerin durumu hakkında ise ilerleyen günlerde bilgi verileceği belirtildi. Şirket, şu an için e-postalara veya telefonlara yanıt veremediğini de duyurdu.
KAYNAK: Vrt.be