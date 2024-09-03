36 Yıllık Perakende Devi İflas Bayrağını Çekti: Siparişlerin Durumu Bilinmiyor! Binlerce Kişi İşsiz Kaldı

Pandeminin ardından başlayan iflas dalgası, küresel ekonomik krizle birlikte hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'den Almanya'ya, ABD'den Fransa'ya, İspanya, Yunanistan ve Çin'e kadar birçok ülkeden iflas ve konkordato haberleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak, İngiltere’den gelen bir haber dikkat çekti. 1988 yılından bu yana faaliyet gösteren ünlü perakende markası Carpetright Limited, iflasını resmen açıkladı.