36 Yıllık Altın Maden Şirketi Devinde Sil Baştan Yeni Dönem! Düğmeye Basıldı Tamamen Değişiyor
Koza Altın İşletmeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla, Türk Altın İşletmeleri A.Ş. olarak yeni bir döneme adım atacak.
Kaynak: Haber Merkezi
FETÖ ile bağlantılı terör suçlamaları nedeniyle firari olan Akın İpek’in sahibi olduğu Koza Altın’ın adı değiştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılan duyuruda, şirketin adı "Türk Altın İşletmeleri A.Ş." olarak güncellendi.
Akın İpek’in sahibi olduğu Koza Altın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ bağlantıları nedeniyle devletin takibine alınmış ve 24 Ocak 2017 tarihinde tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Ardından, şirketin bünyesindeki 12 şirket de geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye Varlık Fonu'na devredilmişti.
TAMAMEN DEĞİŞİYOR
Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda yapılan değişiklikle, Koza Altın’ın adı artık "Türk Altın İşletmeleri A.Ş." olarak kayıtlara geçecek.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, değişikliğin ilgili kamu kurumlarının onayı ve şirketin yapılacak ilk genel kurulunda ortakların onayı sonrasında Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil edileceği belirtildi.