36 Yıllık Altın Maden Şirketi Devinde Sil Baştan Yeni Dönem! Düğmeye Basıldı Tamamen Değişiyor

FETÖ ile bağlantılı terör suçlamaları nedeniyle firari olan Akın İpek’in sahibi olduğu Koza Altın’ın adı değiştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılan duyuruda, şirketin adı "Türk Altın İşletmeleri A.Ş." olarak güncellendi.