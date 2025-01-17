350 Bin Liranın Mevduat Getirisinde Rakamlar Değişti: Yeni Liste Ortaya Çıktı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınan faiz indirimi kararı, bankaların mevduat faiz oranlarını yeniden şekillendirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Politika faizinin yüzde 50’den yüzde 47,5’e düşürülmesi, vatandaşların mevduat faiz oranlarındaki değişimi yakından takip etmesine neden oldu.
350 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ BELLİ OLDU
Özellikle 350 bin TL’lik mevduatın 32 günlük net getirisi büyük merak konusu oldu. İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları ve getirileri:
AKBANK
Faiz Oranı: %46,50
Net Getiri: 12.842 TL
Vade Sonu Tutar: 362.842 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %45,50
Net Getiri: 12.565 TL
Vade Sonu Tutar: 362.565 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %47,00
Net Getiri: 12.980 TL
Vade Sonu Tutar: 362.980 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: %46,00
Net Getiri: 12.704 TL
Vade Sonu Tutar: 362.704 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 12.427 TL
Vade Sonu Tutar: 362.427 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %39,00
Net Getiri: 10.770 TL
Vade Sonu Tutar: 360.770 TL
FAİZİN ETKİSİ SÜRÜYOR
Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı sonrası bankaların mevduat oranlarında değişiklikler dikkat çekerken, vatandaşlar en yüksek getiriyi sunan seçenekleri değerlendirmeye devam ediyor.