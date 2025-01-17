350 Bin Liranın Mevduat Getirisinde Rakamlar Değişti: Yeni Liste Ortaya Çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınan faiz indirimi kararı, bankaların mevduat faiz oranlarını yeniden şekillendirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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350 Bin Liranın Mevduat Getirisinde Rakamlar Değişti: Yeni Liste Ortaya Çıktı - Resim: 1

Politika faizinin yüzde 50’den yüzde 47,5’e düşürülmesi, vatandaşların mevduat faiz oranlarındaki değişimi yakından takip etmesine neden oldu.

350 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ BELLİ OLDU

Özellikle 350 bin TL’lik mevduatın 32 günlük net getirisi büyük merak konusu oldu. İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları ve getirileri:

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350 Bin Liranın Mevduat Getirisinde Rakamlar Değişti: Yeni Liste Ortaya Çıktı - Resim: 2

AKBANK

Faiz Oranı: %46,50

Net Getiri: 12.842 TL

Vade Sonu Tutar: 362.842 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %45,50

Net Getiri: 12.565 TL

Vade Sonu Tutar: 362.565 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %47,00

Net Getiri: 12.980 TL

Vade Sonu Tutar: 362.980 TL

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350 Bin Liranın Mevduat Getirisinde Rakamlar Değişti: Yeni Liste Ortaya Çıktı - Resim: 3

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %46,00

Net Getiri: 12.704 TL

Vade Sonu Tutar: 362.704 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %45,00

Net Getiri: 12.427 TL

Vade Sonu Tutar: 362.427 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %39,00

Net Getiri: 10.770 TL

Vade Sonu Tutar: 360.770 TL

FAİZİN ETKİSİ SÜRÜYOR

Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı sonrası bankaların mevduat oranlarında değişiklikler dikkat çekerken, vatandaşlar en yüksek getiriyi sunan seçenekleri değerlendirmeye devam ediyor.

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