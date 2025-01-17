350 Bin Liranın Mevduat Getirisinde Rakamlar Değişti: Yeni Liste Ortaya Çıktı

Politika faizinin yüzde 50’den yüzde 47,5’e düşürülmesi, vatandaşların mevduat faiz oranlarındaki değişimi yakından takip etmesine neden oldu.

350 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ BELLİ OLDU

Özellikle 350 bin TL’lik mevduatın 32 günlük net getirisi büyük merak konusu oldu. İşte banka banka güncel mevduat faiz oranları ve getirileri: