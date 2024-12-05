35 Yıllık Sanayi Ustası Cep Dostu 10 Modeli Açıkladı: Parçaları Sudan Ucuz

Bununla birlikte, araç satın almanın yalnızca ilk adım olduğu gerçeği de göz ardı edilemiyor. Yedek parça, bakım ve tamir masrafları gibi yan harcamalar, otomobil sahiplerinin bütçesinde önemli bir yer tutuyor.

Sanayide 35 yıldır ustalık yapan ve otomobil tamiri konusunda büyük bilgi birikimine sahip olan Bekir Atmaca, yedek parçası en ucuz ve kolay bulunabilen araçları sıraladı.

Kaynak: Ekonomim