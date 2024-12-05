35 Yıllık Sanayi Ustası Cep Dostu 10 Modeli Açıkladı: Parçaları Sudan Ucuz
Otomobil sahibi olmak, günümüzde bir lüks değil ihtiyaç haline geldi. Ancak artan ekonomik zorluklar ve yüksek otomobil fiyatları, araç almayı düşünenleri bir kez daha düşündürüyor.
Kaynak: Ekonomim
Bununla birlikte, araç satın almanın yalnızca ilk adım olduğu gerçeği de göz ardı edilemiyor. Yedek parça, bakım ve tamir masrafları gibi yan harcamalar, otomobil sahiplerinin bütçesinde önemli bir yer tutuyor.
Sanayide 35 yıldır ustalık yapan ve otomobil tamiri konusunda büyük bilgi birikimine sahip olan Bekir Atmaca, yedek parçası en ucuz ve kolay bulunabilen araçları sıraladı.
Kaynak: Ekonomim