35 Yıllık Alman Teknoloji Devinin Cirosu Yağ Buz Gibi Eridi! İflas Bayrağını Çekti
Almanya’nın Erlangen kentinde faaliyet gösteren köklü teknoloji ve danışmanlık şirketi Defacto GmbH, yaşadığı ani gelir kaybı nedeniyle iflas sürecine girdi. 1989 yılından bu yana iş dünyasında varlık gösteren firma, müşteri siparişlerindeki iptaller ve ötelemeler sonrası iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.
Kaynak: Artı49
Şirket yönetimi, söz konusu gelişmenin geçici bir kriz olmadığını, planlanan projelerdeki gecikmelerin ve ekonomik daralmanın, mali dengelerini derinden sarstığını açıkladı. Bu süreçte mahkeme kararıyla Volker Böhm iflas yöneticisi olarak atandı.
150 ÇALIŞAN İÇİN EYLÜL'E KADAR SÜRE BELİRLENDİ
Yaklaşık 150 personelin istihdam edildiği Defacto GmbH’nin mevcut işlerinin, planlandığı şekilde sürdürüleceği bildirildi. İflas yöneticisi Böhm, çalışanların maaşlarının Eylül ayı sonuna kadar devlet destekli iflas yardımıyla ödeneceğini belirtti.
TÜRKİYE'DEKİ GİYİM MARKASIYLA ALAKASI YOK
Öte yandan, Türkiye'de faaliyet gösteren Defacto adlı hazır giyim zinciriyle Almanya’daki Defacto GmbH arasında hiçbir kurumsal bağlantı bulunmadığı da vurgulandı. İki kuruluş yalnızca isim benzerliği taşıyor.
Yıllarca dijital veri yönetimi, müşteri deneyimi çözümleri ve iş süreçlerinin dijital dönüşümü gibi alanlarda hizmet veren Defacto GmbH'nin önümüzdeki süreçte yeniden yapılanma ya da olası bir satın alma seçeneğiyle yola devam edip edemeyeceği merak konusu.