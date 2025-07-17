35 Yıllık Alman Teknoloji Devinin Cirosu Yağ Buz Gibi Eridi! İflas Bayrağını Çekti

TÜRKİYE'DEKİ GİYİM MARKASIYLA ALAKASI YOK

Öte yandan, Türkiye'de faaliyet gösteren Defacto adlı hazır giyim zinciriyle Almanya’daki Defacto GmbH arasında hiçbir kurumsal bağlantı bulunmadığı da vurgulandı. İki kuruluş yalnızca isim benzerliği taşıyor.

Yıllarca dijital veri yönetimi, müşteri deneyimi çözümleri ve iş süreçlerinin dijital dönüşümü gibi alanlarda hizmet veren Defacto GmbH'nin önümüzdeki süreçte yeniden yapılanma ya da olası bir satın alma seçeneğiyle yola devam edip edemeyeceği merak konusu.