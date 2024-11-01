338 Yıllık Fırın Devi İflas Etti: Şubeleri Apar Topar kapandı
Almanya'da 338 yıllık geçmişe sahip Krachenfels fırın zinciri, artan enerji maliyetleri ve yükselen fiyatlar nedeniyle iflas etti.
Kaynak: Gerçek Gündem
Güney Almanya’nın 338 yıllık köklü fırın zinciri Krachenfels, artan enerji maliyetleri ve ekonomik zorluklar nedeniyle iflasını açıkladı. Schwarzwald bölgesinde 1686 yılından beri faaliyet gösteren ve geleneksel lezzetleriyle tanınan firma, mali baskıların ve COVID-19 pandemisinin yarattığı olumsuz ekonomik etkilerin üstesinden gelemedi.
24 Ekim’de Villingen-Schwenningen Asliye Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulunan Krachenfels, Schwarzwald ve Bodensee bölgelerinde toplam 29 şubeye sahip. Şirket, bu şubelerin bazılarını Rewe, Kaufland ve Netto gibi süpermarketlerde fırın reyonu olarak işletiyor.
12 ŞUBESİ KAPATILDI
Yaz aylarında mali yükü hafifletmek amacıyla Villingen-Schwenningen, Trossingen ve St. Georgen’deki 12 şubeyi kapatan şirket, iflas sürecini kendi yönetiminde yürütmeyi planlıyor. Yeni kapanış kararlarının şu an için gündemde olmadığı belirtilirken, zincirin geleceğine ilişkin nihai kararın önümüzdeki aylarda alınacağı ifade edildi.