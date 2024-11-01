338 Yıllık Fırın Devi İflas Etti: Şubeleri Apar Topar kapandı

24 Ekim’de Villingen-Schwenningen Asliye Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulunan Krachenfels, Schwarzwald ve Bodensee bölgelerinde toplam 29 şubeye sahip. Şirket, bu şubelerin bazılarını Rewe, Kaufland ve Netto gibi süpermarketlerde fırın reyonu olarak işletiyor.