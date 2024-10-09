33 Yıllık Pompacı Açıkladı! Akaryakıt İstasyonlarını Unutturan 12 Yakıt Cimrisi Otomobil
Günümüzde artan yakıt maliyetleri otomobil satın almak isteyenleri daha tasarruflu otomobillere yönlendirdi. Yakıt tüketimi konusunda cimri olan araçlar hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde avantaj sağlıyor. İşte günümüzde en çok tercih edilen yakıt dostu 12 model…
Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek ekonomik koşullar, vatandaşları daha az yakıt tüketen otomobillere yönelmeye teşvik etti. Otomobil satın almak isteyenler ise Türkiye’de satışta olan araçları daha yakından incelemeye başladı.
Özellikle Güney Kore markalarının öne çıktığı bu segmentte, sanayi ustaları da bu araçları sıkça tercih ediyor. İstanbul Yenibosna'daki bir akaryakıt istasyonunda 33 yıldır pompacı olarak çalışan Nihat Usta, deneyimlerine dayanarak şu otomobilleri tavsiye etti:
YAKIT CİMRİSİ 12 OTOMOBİL
Kia Rio: 1.6 1.25 CVVT, Benzin, 84 HP – 4,8 litre
Hyundai Accent: 1.6 CRDi, 136 HP – 4,5 litre
Volkswagen Golf: 1.0 TSI, Benzin, 110 HP – 4,4 litre
Hyundai Kona: 1.6 CRDI 136HP – 4.4 litre
Honda HR-V: 1.5 i-VTEC 130 HP – 4.8 litre
Nissan Kicks: 1.6 106 HP – 5.8 litre (ülkemizde satışı bulunmuyor – muadili ise Juke modeli olarak biliniyor)
Kia Ceed: 1.6 CRDi 136 HP – 6.3 litre
Renault Clio: 1.0 TCe ECO, Benzin, 100 HP – 4,3 litre
Toyota Corolla: 1.4 D-D4 – 4,1 litre
Seat Leon: 1.6 TDI 115 HP – 4,1 litre
Dacia Sandero: 1.5 DCi 75 HP – 4,1-3.9 litre
Egea Sedan: 1.4 95 HP – 5.7 litre