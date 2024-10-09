33 Yıllık Pompacı Açıkladı! Akaryakıt İstasyonlarını Unutturan 12 Yakıt Cimrisi Otomobil

Yüksek ekonomik koşullar, vatandaşları daha az yakıt tüketen otomobillere yönelmeye teşvik etti. Otomobil satın almak isteyenler ise Türkiye’de satışta olan araçları daha yakından incelemeye başladı.

Özellikle Güney Kore markalarının öne çıktığı bu segmentte, sanayi ustaları da bu araçları sıkça tercih ediyor. İstanbul Yenibosna'daki bir akaryakıt istasyonunda 33 yıldır pompacı olarak çalışan Nihat Usta, deneyimlerine dayanarak şu otomobilleri tavsiye etti: