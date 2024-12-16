32 Yıllık Şirket İflas Etti: Sektörde Deprem Etkisi Yarattı
Sektörün önde gelen Alman makine üreticisi Matec, iflas başvurusunda bulundu. Matec'in iflası sonrası yaklaşık 100 çalışan işsiz kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
32 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Alman makine üreticisi Matec, iflas başvurusunda bulunarak sektörü şoke etti. Baden-Württemberg bölgesinde faaliyet gösteren şirket, ürettiği CNC işleme merkezleriyle tanınıyordu. Ancak artan rekabet ve ekonomik zorluklar karşısında ayakta kalamadı.
ÇALIŞANLAR İŞSİZ KALDI
Matec'in iflası, yaklaşık 100 çalışanın işsiz kalmasına neden oldu. Şirketin iflası sonrası çalışanların alacaklarının iflas yardımlarıyla karşılanması bekleniyor. İflas yönetimi, mevcut siparişlerin tamamlanması için çaba gösterse de, yeni siparişlerin kabul edilmeyeceği belirtildi.
Alman makine mühendisliği sektörü, son yıllarda Asya ülkelerinden gelen yoğun rekabetle karşı karşıya kalıyor. Bu rekabet, sektördeki üretimde önemli düşüşlere yol açtı. 2023 yılında Almanya'da makine üretimi yüzde 6,8 oranında azalırken, sektör temsilcileri 2024 için de benzer bir düşüş öngörüyor.