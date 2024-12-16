32 Yıllık Şirket İflas Etti: Sektörde Deprem Etkisi Yarattı

32 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Alman makine üreticisi Matec, iflas başvurusunda bulunarak sektörü şoke etti. Baden-Württemberg bölgesinde faaliyet gösteren şirket, ürettiği CNC işleme merkezleriyle tanınıyordu. Ancak artan rekabet ve ekonomik zorluklar karşısında ayakta kalamadı.