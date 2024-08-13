32 Bin Lira Cezası Var: Bu Kurala Uymayan Araç Sahibi Yandı

YENİ PLAKA SİSTEMİ VE KAREKOD UYGULAMASI

Yenilik çerçevesinde, artık tescil edilen tüm plakalar karekodlu olarak üretilecek. Bu karekodlar, araçların seri numarası, üretim yeri ve üretim tarihi gibi kritik bilgilere hızlı ve kolay erişim sağlayacak. Ayrıca, plakalar 12 haneli bir seri numarasını da içerecek. Bu düzenleme, araç kayıtlarının daha hızlı ve etkili bir şekilde izlenmesini ve sahte plaka kullanımının önlenmesini amaçlıyor. Plakalar üzerindeki bilgilerin okunabilirliği ve güvenliği artırılarak, suç amacıyla plaka değiştirme girişimlerinin zorlaştırılması hedefleniyor.