318 Yıllık İngiliz Devinden Türkiye Adımı! Rekor Paraya Satın Alındı

VESUVIUS’UN TARİHÇESİ

1704 yılında Isaac Cookson tarafından Londra’da kurulan Vesuvius, metal ve cam işleme alanında faaliyet göstermeye başladı. 1851’de kurşun üretimine yönelen şirket, 1924’te Lock Lancaster ile W.W. & R. Johnson & Sons’un birleşmesiyle Associated Lead Manufacturers adıyla yeniden yapılandı. 1930’dan itibaren Londra Borsası’nda işlem görmeye başlayan Vesuvius, 2012 yılında bugünkü adını aldı.