318 Yıllık İngiliz Devinden Türkiye Adımı! Rekor Paraya Satın Alındı
İngiltere’nin köklü sanayi şirketlerinden Vesuvius, Türkiye pazarına adım attı. Şirket, 2008 yılında kurulan ve çelik fabrikalarına refrakter malzeme tedarik eden Piromet’i satın aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya gazetesinin haberine göre, Piromet Pirometalurji Malzeme Refrakter Makina Sanayi ve Ticaret AŞ’nin tüm kontrolü, Vesuvius Overseas Limited’e geçti.
PİROMET’İN SEKTÖRDEKİ YERİ
Tamamen Türk sermayesiyle kurulan Piromet, yerel magnezit cevherlerini entegre ederek dünya genelindeki çelik fabrikalarına refrakter malzeme ve uygulama teknolojileri sağlıyor. Şirketin merkezi, Kocaeli Dilovası’ndaki IMES Sanayi Kenti’nde yer alırken, Kütahya’daki 56 bin metrekarelik üretim tesisinde magnezit bazlı üretim gerçekleştiriliyor.
VESUVIUS’UN TARİHÇESİ
1704 yılında Isaac Cookson tarafından Londra’da kurulan Vesuvius, metal ve cam işleme alanında faaliyet göstermeye başladı. 1851’de kurşun üretimine yönelen şirket, 1924’te Lock Lancaster ile W.W. & R. Johnson & Sons’un birleşmesiyle Associated Lead Manufacturers adıyla yeniden yapılandı. 1930’dan itibaren Londra Borsası’nda işlem görmeye başlayan Vesuvius, 2012 yılında bugünkü adını aldı.