317 Milyon Liralık Rekor Satış! Borsa'nın Un Şirketi Fabrikasını Elden Çıkarıyor

Şirket, eski üretim tesisi olan Samsun Tekkeköy fabrikasında üretimi durdurmuş ve üretim faaliyetlerini daha modern ve maliyet avantajı sağlayan diğer tesislerine kaydırmıştı. Ulusoy Un, yaptığı açıklamada üretim kapasitesinin artırıldığını ve tesisin bulunduğu arsanın ticari veya konut amaçlı değerlendirilmesi kararı alındığını belirtti.