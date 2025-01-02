317 Milyon Liralık Rekor Satış! Borsa'nın Un Şirketi Fabrikasını Elden Çıkarıyor
Borsa İstanbul'da işlem gören un şirketlerinden Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı duyuruyla Samsun Tekkeköy Üretim Tesisi'nin satışına ilişkin detayları paylaştı. Satış işlemi, 317,5 milyon TL tutarında bir anlaşmayla gerçekleştirilirken, tesisin satış süreci ve detaylarına açıklamada yer verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, eski üretim tesisi olan Samsun Tekkeköy fabrikasında üretimi durdurmuş ve üretim faaliyetlerini daha modern ve maliyet avantajı sağlayan diğer tesislerine kaydırmıştı. Ulusoy Un, yaptığı açıklamada üretim kapasitesinin artırıldığını ve tesisin bulunduğu arsanın ticari veya konut amaçlı değerlendirilmesi kararı alındığını belirtti.
KAP açıklamasında şu bilgilere yer verildi:
04 Haziran 2024 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararıyla, Tekkeköy tesisindeki üretimin tamamen durdurulduğu ve makinelerin bir kısmının diğer tesislerde yedek olarak kullanılmak üzere alındığı ifade edildi.
Tekkeköy tesisindeki arsa ve üzerindeki binaların bir alıcıya satışı için, bir kısmı peşin ve bir kısmı vadeli ödeme ile toplamda 317,5 milyon TL karşılığında satış vaadi sözleşmesi imzalandı.
YENİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
Ulusoy Un'un açıklamasına göre, Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 50. Yıl Fabrikası, günlük 2.088 ton üretim kapasitesiyle modern teknolojilerle üretime devam ediyor. Şirket, bu kapasite artışlarının ardından Samsun Tekkeköy tesisinin satışını değerlendirerek kaynaklarını daha verimli kullanmayı hedefledi.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olarak satış süreci boyunca kamuya açıklamanın ertelendiğini, ancak bu sebeplerin ortadan kalkmasıyla birlikte duyurunun yapıldığını belirtti.