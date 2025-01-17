316 Bin Lirası Olan Havalara Uçacak! Devlet Destekli Bahçeli Müstakil Tapulu Ev Fırsatı

Prefabrik evler, uygun maliyetleri, sağlamlıkları ve hızlı inşa edilebilme özellikleriyle dikkat çekiyor. Genellikle düz bir beton zemine ihtiyaç duyulan bu evler, teknik olarak hemen her araziye inşa edilebiliyor. Ancak, inşa sürecinde yerel belediyelerden alınması gereken imar izinleri büyük önem taşıyor. Yerel yönetimlerin belirlediği yasal sınırlara uygun hareket edilmesi, olası yasal sorunları önlemek için kritik bir adım.