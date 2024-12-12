315 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu: Bankaların Faiz Oranları Uçuşa Geçti!
Son dönemde vatandaşlar, nakit birikimlerini değerlendirmek amacıyla bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bankalar tarafından açıklanan güncel faiz oranlarıyla birlikte 315 bin TL’nin 32 günlük getirisi netleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankaların sunduğu mevduat faiz oranları, tasarruf sahipleri için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Birikimlerini değerlendirmek isteyenler, özellikle kısa vadeli yatırımlara yönelerek 32 günlük vadeli mevduat hesaplarından elde edilecek kazancı araştırıyor.
315 BİN LİRANIN BANKA BANKA MEVDUAT GETİRİSİ BELLİ OLDU
İşte 315 bin liranın banka banka mevduat faizi getirisi:
ON PLUS
Faiz Oranı %56
Net Kazanç 13.880,66 TL
Vade Sonu Tutar 328.880,66 TL
TEB
Faiz Oranı %53
Net Kazanç 13.137,05 TL
Vade Sonu Tutar 328.137,05 TL
ING
Faiz Oranı %52
Net Kazanç 12.889,18 TL
Vade Sonu Tutar 327.889,18 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %51
Net Kazanç 12.641,31 TL
Vade Sonu Tutar 327.641,31 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 47
Net Kazanç 11.649,84 TL
Vade Sonu Tutar 326.649,84 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı %46,5
Net Kazanç 11.525,9 TL
Vade Sonu Tutar 326.525,9 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı %42
Net Kazanç 10.410,49 TL
Vade Sonu Tutar 325.410,49 TL
AKBANK
Faiz Oranı %49
Net Kazanç 12.145,57 TL
Vade Sonu Tutar 327.145,57 TL