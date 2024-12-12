315 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu: Bankaların Faiz Oranları Uçuşa Geçti!

Bankaların sunduğu mevduat faiz oranları, tasarruf sahipleri için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Birikimlerini değerlendirmek isteyenler, özellikle kısa vadeli yatırımlara yönelerek 32 günlük vadeli mevduat hesaplarından elde edilecek kazancı araştırıyor.