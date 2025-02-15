311 Milyar Dolarlık 'Altın' Hamlesi! Artık Gram Altın Fiyatı Üzerinden Hesaplanacak: Merkez Bankası'ndan Kritik Adım

Merkez Bankası 311 milyar dolara ulaşan yastık altın altın stokunu ekonomiye kazandırmak için harekete geçti. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğe göre fiziki altınların bankalarda değerlendirilmesinde dönüşüm fiyatı TCMB’nin ilan ettiği gram altın/TL alış fiyatı üzerinden hesaplanacak. Vatandaşın yetkili kuyumcu ve bankalara teslim ettiği fiziki altınlar belli kontrollerden geçerek AKS üzerinden kayıt altına alınacak.

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
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311 Milyar Dolarlık 'Altın' Hamlesi! Artık Gram Altın Fiyatı Üzerinden Hesaplanacak: Merkez Bankası'ndan Kritik Adım

Merkez Bankası, Türkiye’nin altın stokuna ilişkin en son araştırmayı 2012 yılında yapmış, o dönemde 115,5 milyar dolar olarak hesaplanan yastık altı altın stoku, 2024’ün üçüncü çeyreği itibarıyla 311 milyar dolara ulaştı. Güvenli liman altın her dönem yatırımcının ilk tercihlerinden olurken, Merkez Bankası o altınların ekonomiye kazandırılması için bir kez daha harekete geçti.

311 Milyar Dolarlık 'Altın' Hamlesi! Artık Gram Altın Fiyatı Üzerinden Hesaplanacak: Merkez Bankası'ndan Kritik Adım - Resim : 1

GRAM ALTIN ÜZERİNDEN FİYAT BİÇECEK

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Bu kapsamda dönüşüm fiyatında tek bir standart sağlanması için Merkez Bankası’nın ilan ettiği gram altın/TL alış fiyatı üzerinden hesaplanacak.

311 Milyar Dolarlık 'Altın' Hamlesi! Artık Gram Altın Fiyatı Üzerinden Hesaplanacak: Merkez Bankası'ndan Kritik Adım - Resim : 2

FİZİKİ ALTINLARI ONLAR TESLİM ALACAK

Ayrıca vatandaşların altın yatırımı için yetkili bir rafineri ile anlaşmalı bir bankada altın hesabı bulunması şartı da aranacak. Vatandaşlar fiziki altınlarını yetkili kuyumculara veya bankalara teslim edebilecek. Altının milyem (saflık) değeri ölçüldükten sonra tespit edilen gram miktarı Altın Kayıt Sistemi (AKS) üzerinden kayda alınacak altın hesaplarına aktarılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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