31 Aralık Son Gün! 15 TL Ödemeyen 1 Ocak’tan İtibaren 13 Bin TL Ödeyecek: Yüzde 100'ü Doldu
2024’ün son günleri yaklaşırken eski tip ehliyetini yenilemek isteyenler nüfus müdürlüklerinin randevularını adeta patlattı. Randevuların neredeyse yüzde 100’ü dolarken, ehliyetini yenileme süresini kaçıranlar için büyük bir zam ve ceza da yolda. 2025 ehliyet yenileme ücreti 15 TL’den 5 bin lira seviyelerine yükselecek. Eski ehliyet ile trafiğe çıkan ise 13 bin liraya yakın ceza ödeyecek.
Kaynak: Show TV Ana Haber
Türkiye'de yeni tip sürücü belgesine sahip olan kişi sayısı 25 milyon 894 bine ulaşırken, 7 milyon 159 bin 176 kişi ise eski sürücü belgesini kullanmayı sürdürüyor. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerekiyordu. Ancak, COVID-19 salgını nedeniyle 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi İçişleri Bakanlığınca uzatıldı.
Kaynak: Show TV Ana Haber