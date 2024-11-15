31 Aralık Son Gün! 15 TL Ödemeyen 1 Ocak’tan İtibaren 13 Bin TL Ödeyecek: Yüzde 100'ü Doldu

Türkiye'de yeni tip sürücü belgesine sahip olan kişi sayısı 25 milyon 894 bine ulaşırken, 7 milyon 159 bin 176 kişi ise eski sürücü belgesini kullanmayı sürdürüyor. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerekiyordu. Ancak, COVID-19 salgını nedeniyle 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi İçişleri Bakanlığınca uzatıldı.

Kaynak: Show TV Ana Haber