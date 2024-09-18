300 Yıllık Dev Bira Markası İflas Etti
Tiryakilerini kahredecek bir gelişme yaşandı. 300 yıldan fazla bir sürede hizmet veren dev bira markası iflas etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü 334 yıllık bira markası, ekonomik zorluklara daha fazla direnemeyerek iflas etti. 1690 yılında Almanya'nın Schwäbisch kasabasında kurulan Schlössle Bira Fabrikası, artan maliyetler ve azalan talep karşısında faaliyetlerine son verme kararı aldı.
Yıllık 150 bin litreye kadar üretim yapan Schlössle, son yıllarda hammadde ve enerji maliyetlerinin yükselmesiyle büyük bir ekonomik baskı altına girdi. Aynı dönemde bira tüketiminin düşmesi fabrikayı daha da zor durumda bıraktı. 2018 yılından itibaren üretim miktarı üçte bir oranında azalarak yıllık 100 bin litreye geriledi.
Kapanmadan önce on farklı bira çeşidi üreten fabrika, özellikle beş farklı craft birasıyla tanınıyordu. En çok bilinen birası olan Märzen, 12’li kasalar halinde 13,50 Euro’ya satılıyordu. Ancak artan maliyetler nedeniyle fiyatların iki katına çıkması gerektiği belirtilirken, bu fiyat artışının piyasada kabul görmesinin zorluğu öne çıkıyor.
Küçük ölçekli bira fabrikaları, tıpkı çiftçiler gibi artan bürokratik engeller ve maliyetlerle karşı karşıya. Bu durum, birçok küçük işletmeyi ya büyümeye zorlamakta ya da piyasadan çekilmeye itmekte. Schlössle Bira Fabrikası da bu zorluklara yenik düşerek iflasın eşiğine geldi.
Bira fabrikası kapanacak olsa da aynı komplekste yer alan han işletmesi faaliyetlerini sürdürecek. 1555 yılında inşa edilen tarihi han, geniş bira bahçesi ve çevresindeki kestane ağaçlarıyla bira kültürünü yaşatmaya devam edecek. Ancak, han içinde sunulacak yerel bira markalarının hangileri olacağı henüz netlik kazanmış değil.