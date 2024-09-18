300 Yıllık Dev Bira Markası İflas Etti

Yıllık 150 bin litreye kadar üretim yapan Schlössle, son yıllarda hammadde ve enerji maliyetlerinin yükselmesiyle büyük bir ekonomik baskı altına girdi. Aynı dönemde bira tüketiminin düşmesi fabrikayı daha da zor durumda bıraktı. 2018 yılından itibaren üretim miktarı üçte bir oranında azalarak yıllık 100 bin litreye geriledi.

Kapanmadan önce on farklı bira çeşidi üreten fabrika, özellikle beş farklı craft birasıyla tanınıyordu. En çok bilinen birası olan Märzen, 12’li kasalar halinde 13,50 Euro’ya satılıyordu. Ancak artan maliyetler nedeniyle fiyatların iki katına çıkması gerektiği belirtilirken, bu fiyat artışının piyasada kabul görmesinin zorluğu öne çıkıyor.