300 Bin Lirası Olan Maaşa Bağlanacak! Bankalardan Mevduat Faizi Atağı

Ekim ayının gelmesiyle beraber bankalar faiz oranlarında güncellemeye gitti. Elindeki nakit parasını değerlendirmek isteyen yatırımcılar 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisinin ne kadar olacağı ise merak ediliyor.

İşte banka banka 300 bin TL’nin 32 gün vadeli mevduat hesapları için sundukları güncel faiz oranları ve getirileri…

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 11.921 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 54

Net Kazanç: 13.138 TL