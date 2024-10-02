300 Bin Lirası Olan Maaşa Bağlanacak! Bankalardan Mevduat Faizi Atağı
Yatırımlarını değerlendirmek isteyen yatırıcımlar 300 bin TL mevduata hangi bankanın ne kadar faiz verdiğini merak ediyor. İşte banka banka 300 bin liranın 32 günlük getirisi…
Kaynak: Haber Merkezi
Ekim ayının gelmesiyle beraber bankalar faiz oranlarında güncellemeye gitti. Elindeki nakit parasını değerlendirmek isteyen yatırımcılar 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisinin ne kadar olacağı ise merak ediliyor.
İşte banka banka 300 bin TL’nin 32 gün vadeli mevduat hesapları için sundukları güncel faiz oranları ve getirileri…
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 11.921 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 54
Net Kazanç: 13.138 TL
GARANTİ
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 11.435 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 10.218 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 12.164 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 9.488 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 44,50
Net Kazanç: 10.826 TL
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 12.164 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 53
Net Kazanç: 12.894 TL
ALTERNATİFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 54
Net Kazanç: 13.138 TL
FİBABANK
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Kazanç: 12.651 TL
NKOLAY
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 11.678 TL
ON PLUS
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 11.678 TL
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.