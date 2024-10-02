300 Bin Lirası Olan Maaşa Bağlanacak! Bankalardan Mevduat Faizi Atağı

Yatırımlarını değerlendirmek isteyen yatırıcımlar 300 bin TL mevduata hangi bankanın ne kadar faiz verdiğini merak ediyor. İşte banka banka 300 bin liranın 32 günlük getirisi…

Kaynak: Haber Merkezi

300 Bin Lirası Olan Maaşa Bağlanacak! Bankalardan Mevduat Faizi Atağı - Resim: 1

Ekim ayının gelmesiyle beraber bankalar faiz oranlarında güncellemeye gitti. Elindeki nakit parasını değerlendirmek isteyen yatırımcılar 300 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisinin ne kadar olacağı ise merak ediliyor.

İşte banka banka 300 bin TL’nin 32 gün vadeli mevduat hesapları için sundukları güncel faiz oranları ve getirileri…

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 11.921 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 54

Net Kazanç: 13.138 TL

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300 Bin Lirası Olan Maaşa Bağlanacak! Bankalardan Mevduat Faizi Atağı - Resim: 2

GARANTİ

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 11.435 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 10.218 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 12.164 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 9.488 TL

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 44,50

Net Kazanç: 10.826 TL

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300 Bin Lirası Olan Maaşa Bağlanacak! Bankalardan Mevduat Faizi Atağı - Resim: 3

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 12.164 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 53

Net Kazanç: 12.894 TL

ALTERNATİFBANK

Faiz Oranı: Yüzde 54

Net Kazanç: 13.138 TL

FİBABANK

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Kazanç: 12.651 TL

NKOLAY

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 11.678 TL

ON PLUS

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 11.678 TL

Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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