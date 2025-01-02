300 Bin Araç İncelendi, Dünyanın En Güvenilir Otomobili Şoke Etti! O Markalar ise Listenin Yanından Bile Geçmedi

Yayımlanan Raporda, 300 binden fazla araç üzerinde yapılan analizler sonucunda Subaru, dünyanın en güvenilir otomobil markası olarak belirlendi.

4 ANA KRİTER BELİRLENDİ

Consumer Reports’un hazırladığı rapor, 2000-2025 yılları arasında satılan otomobil, SUV ve kamyon modellerini inceleyerek oluşturuldu. Güvenilirlik sıralaması, dört ana kritere dayanıyor:

-Kullanıcı Memnuniyeti: Araç sahiplerinin deneyimlerine dayalı değerlendirmeler.

-Güvenlik Dereceleri: Çarpışma testleri ve kaza verileri.

-Beklenen Güvenilirlik: Araçların uzun vadeli performansı.

-Yol Testi Sonuçları: Araçların gerçek sürüş koşullarındaki performansı.

Ayrıca, araçların boya ve trim kusurlarından motor ve şanzıman gibi kritik parçalardaki sorunlara kadar 20 farklı problem alanı detaylı şekilde analiz edildi.