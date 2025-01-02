300 Bin Araç İncelendi, Dünyanın En Güvenilir Otomobili Şoke Etti! O Markalar ise Listenin Yanından Bile Geçmedi
Consumer Reports’un 2024 yılı marka güvenilirlik raporuna göre, yıllardır liderliği elinde bulunduran Toyota ve Lexus, zirvedeki yerlerini Subaru’ya kaptırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yayımlanan Raporda, 300 binden fazla araç üzerinde yapılan analizler sonucunda Subaru, dünyanın en güvenilir otomobil markası olarak belirlendi.
4 ANA KRİTER BELİRLENDİ
Consumer Reports’un hazırladığı rapor, 2000-2025 yılları arasında satılan otomobil, SUV ve kamyon modellerini inceleyerek oluşturuldu. Güvenilirlik sıralaması, dört ana kritere dayanıyor:
-Kullanıcı Memnuniyeti: Araç sahiplerinin deneyimlerine dayalı değerlendirmeler.
-Güvenlik Dereceleri: Çarpışma testleri ve kaza verileri.
-Beklenen Güvenilirlik: Araçların uzun vadeli performansı.
-Yol Testi Sonuçları: Araçların gerçek sürüş koşullarındaki performansı.
Ayrıca, araçların boya ve trim kusurlarından motor ve şanzıman gibi kritik parçalardaki sorunlara kadar 20 farklı problem alanı detaylı şekilde analiz edildi.
SUBARU ZİRVEYE YERLEŞTİ
Subaru’nun başarısının temel nedeni, şirketin parçalarını birden fazla model yılında kullanarak yenilik kaynaklı sorunların oluşma riskini azaltması. Consumer Reports Araç Veri Analitiği Programı Başkanı Steven Elek, bu stratejinin Subaru’yu güvenilirlik sıralamasında öne taşıdığını vurguladı.
Ankete katılan Subaru modellerinin yedi tanesinden altısı ortalama veya üzeri puan alırken, yalnızca Toyota ile ortak üretilen Solterra EV vasatın altında kaldı.
TOYOTA VE LEXUS GERİLEDİ
Yıllardır güvenilirlik raporlarında zirvede yer alan Toyota ve Lexus, bu yıl teknik aksaklıklar nedeniyle sıralamada geriledi. Raporda bu düşüşün, markaların son dönemde yaşadığı performans sorunlarıyla bağlantılı olduğu belirtildi.
LİSTEYE GİREMEYEN MARKALAR
Consumer Reports, yalnızca en az iki mevcut modeli için yeterli veri bulunan markaları değerlendirdi. Bu nedenle, Lincoln, Alfa Romeo, Dodge ve Land Rover gibi markalar sıralamaya dahil edilmedi.