30 Büyükşehre Çamlıca Kulesi Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yazılı bir açıklama yapan Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıca ve Çanakkale'de inşa edilen kulelerin model olarak alınacağını belirterek, "Avrupa’nın en yüksek televizyon ve radyo kulesi olan Çamlıca Kulesi’nin benzerlerini Türkiye genelinde yaygınlaştırmak üzere harekete geçtik. 30 büyükşehri kapsayan Ortak Kule Altyapısı Projesi ile yayıncılık teknolojilerini modernize edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MODERN YAYIN TEKNOLOJİLERİNE UYGUN

Yeni kulelerin FM, DAB+ ve DVB-T2 gibi modern yayın teknolojilerine uyumlu ve yüksek kapasiteli olacağını belirten Abdulkadir Uraloğlu, her ilin coğrafi ve yapısal özelliklerine uygun planlamalarla çalışmaların devam ettiğini aktardı.

İLK ÇALIŞMALAR TRABZON, BURSA VE TEKİRDAĞ'DA BAŞLADI

Projede ilk adımlar Trabzon, Bursa ve Tekirdağ’da atıldı. Trabzon’un Boztepe bölgesinde kule yapımı için ön hazırlıklar sürerken, Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Gündoğdu Köyü’nde yayıncılara ait iki verici direğinin devralınması yönünde çalışmalar başladı. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ise mevcut yayın direği devralınarak Ocak 2025 itibarıyla yeni yayınlara geçildi.

Kurulacak kulelerde enerji verimliliği 10 kat artırılacak ve çevre dostu, düşük karbon emisyonlu sistemler kullanılacak. Proje tamamlandığında, yayıncılık altyapısı sadece teknik açıdan değil, çevresel sürdürülebilirlik bakımından da güçlendirilecek.

DAĞINIK ANTENLER TARİHE KARIŞACAK

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, kule projelerinin sadece yayın teknolojilerinde değil, şehir estetiğinde de önemli değişim sağlayacağını vurguladı. Çeşitli bölgelerde dağınık şekilde yer alan ve görüntü kirliliğine neden olan eski anten ve direklerin kaldırılacağını söyleyen Uraloğlu, “Yayın hizmetlerini tek merkezden sunarak elektromanyetik kirliliği azaltacağız. Böylece vatandaşlarımız, dünya standartlarının çok altında elektromanyetik alana maruz kalacak. Şehirlerimizin silueti ise modern mimariyle bütünleşecek" dedi.

YÜKSEK KALİTELİ SES VE GÖRÜNTÜ İMKANI SUNULACAK

Yeni kulelerle birlikte vatandaşlar dijital televizyon ve dijital radyonun sunduğu yüksek kaliteli ses ve görüntü olanaklarından faydalanabilecek. Proje kapsamında Ankara, İzmir, Balıkesir, Trabzon, Adana, Sivas, Kayseri, Antalya, Gaziantep, Konya, Diyarbakır ve Samsun’un da aralarında bulunduğu 30 büyükşehirde kuleler inşa edilecek veya mevcut kuleler devralınacak.

Bu kuleler sayesinde onlarca analog ve dijital yayıncı tek bir merkezden hizmet alabilecek. Bakanlık, tüm süreci titizlikle yürüterek hem teknolojik altyapıyı modernize etmeyi hem de vatandaşlara daha kaliteli yayın hizmeti sunmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE’NİN YAYINCILIKTA YENİ DÖNEMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek bu projelerle Türkiye’de yayıncılık alanında yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Teknolojik, çevresel ve estetik açıdan kapsamlı dönüşümler sağlayacak olan bu yeni nesil kulelerle hem kamu hizmeti niteliğindeki yayınlar daha etkin bir şekilde sunulacak hem de şehirler çağdaş bir yayın altyapısına kavuşacak.

Kaynak: AA