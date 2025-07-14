3 Yıl Önce Ekildi, Köylüler Hepsini Elleriyle Topladı: 70 Hastalığa Birden Şifa Oluyor, Fiyatı Altınla Yarışıyor
Antalya'da 3 yıl önce başlatılan safran üretimi meyvesini verdi. Elle toplanan bu değerli bitki, kadın üreticilere gelir sağlarken Türkiye'nin tarımsal çeşitliliğine de katkı sunuyor. 70 derde deva olduğu bilinen safran soğanının fiyatı ise altınla yarışıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Antalya’nın Elmalı ilçesinde 3 yıl önce başlatılan safran üretimi projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımda çeşitliliği artırmak amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında dikilen safran soğanlarının bu yılki hasadı başladı.
Elmalı’nın Çukurelma Mahallesi’nde kurulan üretim alanında, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın üreticilere hibe edilen 70 kilogramlık safran soğanları toprakla buluşturulmuştu. Aradan geçen üç yılın ardından toprak altında gelişen soğanlar, bu yıl çoğaltım amacıyla tek tek elle toplanarak yeni üretim alanları için ayrılmaya başlandı.
HEM SAĞLIK HEM EKONOMİYE KATKI
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in “Yerelden Kalkınma” vizyonuyla hayata geçirilen proje, Elmalı’da faaliyet gösteren Toprakana Kadın Kooperatifi üyeleri için önemli bir gelir kaynağına dönüştü. Safran üretimi sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda kadınların tarımda aktif rol almasını da teşvik ediyor.
Projeyle ilgili bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan Ziraat Mühendisi Nida Kalkan, “Safran dünyanın en pahalı baharatı. Bugün hasadını yaptığımız soğanlar oldukça verimli görünüyor. Bu üretimle birlikte kadın girişimcilerimizin gelir elde etmesine katkı sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.
SAFRANIN DEĞERİ HER ALANDA ARTIYOR
Tohumla değil, yumrularla çoğaltılan safran bitkisi, hem mutfaklarda hem de sağlık alanında kıymetli bir ürün olarak öne çıkıyor. Antioksidan zenginliği, iltihap önleyici etkisi ve bağışıklık sistemini destekleyen özellikleri sayesinde doğal bir şifa kaynağı olarak biliniyor.
Ayrıca safran soğanının içinde bol miktarda C vitamini, potasyum, selenyum ve flavonoid bulunması, sindirim sistemine de olumlu katkılar sağlıyor. Lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini destekliyor, prebiyotik etkisiyle sindirim sağlığını koruyor.
ÜRETİMİN YAYGINLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR
Hasadı yapılan sağlıklı ve kaliteli soğanlar, önümüzdeki dönemlerde daha geniş alanlarda üretim yapılması amacıyla kullanılacak. Projeyle birlikte hem yerel ekonomiye katkı sağlanması hem de safranın Türkiye genelinde bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.