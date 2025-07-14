3 Yıl Önce Ekildi, Köylüler Hepsini Elleriyle Topladı: 70 Hastalığa Birden Şifa Oluyor, Fiyatı Altınla Yarışıyor

SAFRANIN DEĞERİ HER ALANDA ARTIYOR

Tohumla değil, yumrularla çoğaltılan safran bitkisi, hem mutfaklarda hem de sağlık alanında kıymetli bir ürün olarak öne çıkıyor. Antioksidan zenginliği, iltihap önleyici etkisi ve bağışıklık sistemini destekleyen özellikleri sayesinde doğal bir şifa kaynağı olarak biliniyor.

Ayrıca safran soğanının içinde bol miktarda C vitamini, potasyum, selenyum ve flavonoid bulunması, sindirim sistemine de olumlu katkılar sağlıyor. Lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini destekliyor, prebiyotik etkisiyle sindirim sağlığını koruyor.



