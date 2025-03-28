3 Yıl Önce Başladı, İlk Hasadını Yaptı! 12 Yıl Boyunca Verim Alacak, Tarlasına Bahçesine Eken Yaşadı

ÜRETİMDE 12 YILLIK VERİM DÖNEMİ

Kuşkonmazın hem üretimi hem de tüketimi açısından önemli bir sebze olduğunu belirten Kınalı, bu bitkinin ilk üç yıl boyunca sadece bakım gerektirdiğini, sonrasında ise 12 yıl boyunca verim alınabildiğini ifade etti. Üretimin zahmetsiz olduğunu vurgulayan Kınalı, kuşkonmazın diğer sebzelere kıyasla daha az suya ihtiyaç duyduğunu ve bu yönüyle avantaj sağladığını dile getirdi.