3 Yıl Önce Başladı, İlk Hasadını Yaptı! 12 Yıl Boyunca Verim Alacak, Tarlasına Bahçesine Eken Yaşadı
İzmir'in Tire ilçesinde üç yıl önce kuşkonmaz üretimine başlayan Sümeyye Kınalı, ilk hasadını alırken yurt dışı pazarına açılmayı hedefliyor.
Kaynak: AA
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Kınalı, eğitimini tamamladıktan sonra uzun süre ABD’de yaşadı. Burada kuşkonmaz üretimiyle tanışan Kınalı, Türkiye’ye döndüğünde bu sebzeyi yetiştirme kararı aldı. Üretim için Tire’yi seçen Kınalı, ortağı Ömer Arinç ile birlikte Eskioba Mahallesi'nde 80 dönümlük arazide kuşkonmaz yetiştirmeye başladı.
ÜRETİMDE 12 YILLIK VERİM DÖNEMİ
Kuşkonmazın hem üretimi hem de tüketimi açısından önemli bir sebze olduğunu belirten Kınalı, bu bitkinin ilk üç yıl boyunca sadece bakım gerektirdiğini, sonrasında ise 12 yıl boyunca verim alınabildiğini ifade etti. Üretimin zahmetsiz olduğunu vurgulayan Kınalı, kuşkonmazın diğer sebzelere kıyasla daha az suya ihtiyaç duyduğunu ve bu yönüyle avantaj sağladığını dile getirdi.
İHRACAT HEDEFİ AVRUPA
Kınalı, kuşkonmazın Türkiye’de hem üretiminin hem de tüketiminin sınırlı olduğunu belirterek, asıl hedeflerinin yurt dışı pazarı olduğunu söyledi. Almanya, Hollanda, İtalya ve İngiltere gibi ülkelere ihracat yapmayı planladıklarını aktaran Kınalı, kaliteli üretim sayesinde olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti. Kuşkonmazın tüketim alanının geniş olduğunu vurgulayan Kınalı, Türkiye’de de bu sebzenin bilinirliğini artırmayı amaçladıklarını söyledi.