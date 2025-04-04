3 Yaşındaki Çocuk Oyun Oynarken Hazine Buldu! Daha Önce Böylesi Görülmedi! 3.800 Yıllık Sır Çözüldü
İsrail’de 3 yaşındaki bir çocuk, aile gezisi sırasında oyun oynarken 3.800 yıllık antik bir muska keşfetti. Uzmanlara göre bu tesadüfi buluş, Orta Tunç Çağı’na ait olduğu belirlenen değerli bir hazine olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İsrail'de gerçekleşen bir aile gezisi sırasında oyun oynarken beklenmedik bir arkeolojik keşfe sahne oldu. Henüz 3 yaşındaki Ziv Nitzan, Tel Azekah antik kentinde yürüyüş yaparken, 3.800 yıl öncesine, Orta Tunç Çağı’na ait olduğu belirlenen değerli bir tarihi eser buldu.
Küçük Ziv’in bulduğu obje, Kenan topraklarına özgü, böcek formunda oyulmuş antik bir muska. Uzmanlara göre bu tür objeler, Mısır ve Kenan arasındaki kültürel ve dini bağların güçlü bir göstergesi. Özellikle eski Mısır’da kutsal kabul edilen bu tür böcek figürleri, yeniden doğuşu ve yaşamı simgeliyor.
YAŞAMIN İZLERİNİ SİMGELİYOR
Ziv’in ablası Omer Nitzan, buldukları taşı temizlerken üzerinde farklı bir desen fark ettiklerini ve ardından bunun sıradan bir taş olmadığını anladıklarını söyledi. Tel Aviv Üniversitesi’nden kazı başkanı Prof. Oded Lipschits, muskanın kültürel açıdan önemli bir bulgu olduğunu belirterek, Kenan ile Mısır arasında dönemin sanatsal ve dini etkileşimini gözler önüne serdiğini ifade etti.
Mısırbilimci Dr. Daphna Ben-Tor ise, eski Mısırlıların bu böcek figürlerine kutsallık atfettiğini, özellikle de bu figürlerin yaşamın döngüsünü temsil ettiğini vurguladı. Böylesine önemli bir objenin bir çocuk tarafından tesadüfen keşfedilmesi, arkeoloji dünyasında da heyecan yarattı.