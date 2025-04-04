3 Yaşındaki Çocuk Oyun Oynarken Hazine Buldu! Daha Önce Böylesi Görülmedi! 3.800 Yıllık Sır Çözüldü

İsrail'de gerçekleşen bir aile gezisi sırasında oyun oynarken beklenmedik bir arkeolojik keşfe sahne oldu. Henüz 3 yaşındaki Ziv Nitzan, Tel Azekah antik kentinde yürüyüş yaparken, 3.800 yıl öncesine, Orta Tunç Çağı’na ait olduğu belirlenen değerli bir tarihi eser buldu.

Küçük Ziv’in bulduğu obje, Kenan topraklarına özgü, böcek formunda oyulmuş antik bir muska. Uzmanlara göre bu tür objeler, Mısır ve Kenan arasındaki kültürel ve dini bağların güçlü bir göstergesi. Özellikle eski Mısır’da kutsal kabul edilen bu tür böcek figürleri, yeniden doğuşu ve yaşamı simgeliyor.