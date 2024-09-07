3 Otomotiv Devi İçin Beklenmedik Gelişme: Sonu Mu Geliyor?
Japonya'nın en büyük otomobil üreticileri olan Toyota, Honda ve Nissan, Çin pazarındaki zorlu rekabet koşulları nedeniyle son aylarda satışlarında düşüş yaşıyor.
Özellikle elektrikli araçlara olan talebin artması, bu üç dev markanın Çin’deki satış beklentilerini karşılayamamasına yol açtı.
Ağustos ayı itibarıyla Toyota, Çin'de 152 bin 100 araç satışı gerçekleştirdi. Ancak bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13’lük bir düşüşe işaret ediyor ve Toyota’nın Çin pazarındaki satışlarının yedi aydır düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Honda ise daha dramatik bir düşüş yaşadı ve Ağustos ayında yüzde 44 gerileyerek 56 bin 959 adet araç sattı. Nissan da benzer bir durumla karşı karşıya kalarak yüzde 24'lük bir düşüşle 49 bin 204 araç satışı bildirdi.
Bu gerilemenin arkasında, içten yanmalı motorlu araçlara yönelik yatırım yapan Japon markalarının, elektrikli araç pazarındaki hızlı geçişi yakalayamaması yatıyor. Çin’de elektrikli otomobillere olan talebin hızla artması, Japon üreticilerin stratejilerini değiştirme gereksinimini de beraberinde getirdi.
ELEKTRİKLİ ARAÇ REKABETİ ZORLAŞTI
Japon üreticiler, elektrikli araçlara geçiş konusunda daha temkinli bir yaklaşım sergilerken, küresel yarı iletken kıtlığı da bu markalar üzerinde ek bir baskı yarattı. Özellikle hibrit araçlara odaklanan Toyota, Honda ve Nissan, tam elektrikli araçların yükselişine karşı rekabet etmekte zorlanıyor.
Öte yandan, Çin'in yerli otomobil üreticisi BYD, sadece Ağustos ayında 373 bin 82 hibrit ve elektrikli otomobil satışı gerçekleştirerek dikkat çekici bir başarıya imza attı. BYD’nin plug-in hibrit araç satışları 222 bin adedin üzerine çıkarak şirketin altı ay üst üste rekor kırmasına neden oldu.