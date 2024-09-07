3 Otomotiv Devi İçin Beklenmedik Gelişme: Sonu Mu Geliyor?

Özellikle elektrikli araçlara olan talebin artması, bu üç dev markanın Çin’deki satış beklentilerini karşılayamamasına yol açtı.

Ağustos ayı itibarıyla Toyota, Çin'de 152 bin 100 araç satışı gerçekleştirdi. Ancak bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13’lük bir düşüşe işaret ediyor ve Toyota’nın Çin pazarındaki satışlarının yedi aydır düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Honda ise daha dramatik bir düşüş yaşadı ve Ağustos ayında yüzde 44 gerileyerek 56 bin 959 adet araç sattı. Nissan da benzer bir durumla karşı karşıya kalarak yüzde 24'lük bir düşüşle 49 bin 204 araç satışı bildirdi.

Bu gerilemenin arkasında, içten yanmalı motorlu araçlara yönelik yatırım yapan Japon markalarının, elektrikli araç pazarındaki hızlı geçişi yakalayamaması yatıyor. Çin’de elektrikli otomobillere olan talebin hızla artması, Japon üreticilerin stratejilerini değiştirme gereksinimini de beraberinde getirdi.