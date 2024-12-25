3 Otomobil Devi Güçlerini Birleştirecek: Sektöre Bayrak Açtılar, Gümbür Gümbür Geliyorlar!

MİTSUBİSHİ DE KATILIYOR MU?

Honda ve Nissan’ın birleşme kararını açıklamasının ardından, sektörde sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Japon otomotiv devi Mitsubishi, bu ittifaka katılmak için görüşmelere başladığını duyurdu. Ancak bu karar henüz resmiyet kazanmadı.

Mitsubishi’nin katılımı durumunda, üç marka tek bir çatı şirketi altında birleşecek ve her biri eşit hissedar olarak bu ortaklığın parçası olacak.