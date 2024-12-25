3 Otomobil Devi Güçlerini Birleştirecek: Sektöre Bayrak Açtılar, Gümbür Gümbür Geliyorlar!
Japon otomotiv endüstrisinde dengeleri değiştirebilecek önemli bir gelişme yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Honda ve Nissan gibi iki dev markanın birleşme kararı sektörün gündemine oturmuşken, bu ortaklığa Mitsubishi'nin de katılma ihtimali büyük yankı uyandırdı.
Honda ve Nissan, küresel elektrikli araç pazarında rekabet güçlerini artırmak amacıyla birleşme kararı aldıklarını duyurdu. Bu iş birliğinin, otomotiv sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralaması bekleniyor.
Şirket yetkilileri, bu kararın büyüyen elektrikli araç talebine daha hızlı ve yenilikçi çözümler sunma hedefinin bir parçası olduğunu belirtti.
MİTSUBİSHİ DE KATILIYOR MU?
Honda ve Nissan’ın birleşme kararını açıklamasının ardından, sektörde sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Japon otomotiv devi Mitsubishi, bu ittifaka katılmak için görüşmelere başladığını duyurdu. Ancak bu karar henüz resmiyet kazanmadı.
Mitsubishi’nin katılımı durumunda, üç marka tek bir çatı şirketi altında birleşecek ve her biri eşit hissedar olarak bu ortaklığın parçası olacak.
2025’TE SONUÇLANMASI BEKLENİYOR
Mitsubishi’nin katılımıyla ilgili görüşmelerin 2025 yılı Haziran ayına kadar devam edeceği belirtiliyor. Eğer müzakereler olumlu sonuçlanırsa, yıl sonuna kadar birleşme anlaşmasının imzalanacağı öngörülüyor. Nissan’ın ortağı olan Mitsubishi’ye bu ittifaka dahil olması için 2025 sonuna kadar süre tanındı.