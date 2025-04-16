3 Milyon TL Konut Kredisinde 10 Yıl Vadeli Geri Ödeme Planı Belli Oldu: İşte Banka Banka Güncel Faiz Oranları

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların konut kredisine yönelmesiyle birlikte bankalardaki kredi hareketliliği dikkat çekici seviyelere ulaştı. Özellikle son haftalarda artan taleple birlikte konut kredisi faiz oranlarında da güncellemeler yapıldı.

120 AY VADELİ 3 MİLYON TL’LİK KREDİDE AYLIK TAKSİT NE KADAR?

Kredi faiz oranlarındaki bu güncellemelerle birlikte 10 yıl vadeli (120 ay) 3 milyon TL'lik bir konut kredisinin toplam geri ödeme miktarı da netleşti. Aylık taksitler, tercih edilen bankanın uyguladığı faiz oranına göre büyük farklılıklar gösteriyor.

Bazı özel bankalar ve kamu bankalarının sunduğu kampanyalı oranlarla birlikte geri ödeme planları şu şekilde şekilleniyor:

En düşük faiz oranı olan %2,59 ile: Aylık taksit yaklaşık 83.000 TL, toplam geri ödeme ise 9.960.000 TL seviyesinde.

Ortalama %3,50 faiz oranıyla: Aylık ödeme yaklaşık 102.000 TL, toplam geri ödeme ise 12.240.000 TL düzeyinde.

En yüksek faiz olan %5,49 ile: Aylık ödeme yaklaşık 137.000 TL, toplam geri ödeme ise 16.440.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

KONUT KREDİSİ HACMİNDE 13 HAFTANIN ZİRVESİ

Krediye olan talep, istatistiklere de yansımış durumda. 28 Mart haftası itibarıyla konut kredisi hacmi, bir önceki haftaya göre 4 milyar 425 milyon TL arttı. Bu artış, son 13 haftanın en hızlı kredi büyümesi olarak kayıtlara geçti.

Merkez Bankası’nın uyguladığı sıkı para politikası, kredi maliyetlerini doğrudan etkilerken; hem kamu hem özel bankalar faiz oranlarında sınırlı da olsa indirime gitmeye başladı. Ancak bu oranlar hâlâ yüksek seviyelerde seyrettiği için kredi kullanacakların detaylı bir karşılaştırma yapması tavsiye ediliyor.

10 YIL VADELİ KONUT KREDİSİNİN BANKA BANKA GERİ ÖDEME PLANI

Peki 3 milyon liralık konut kredisinin 10 yıllık geri ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka listesi:

DENİZBANK

Faiz Oranı %3,81

Aylık Taksit 115.600,94 TL

Toplam Ödeme 13.900.812 TL

ING

Faiz Oranı %3,39

Aylık Taksit 103.596,36 TL

Toplam Ödeme 12.463.347 TL

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı %2,92

Aylık Taksit 90.460,80 TL

Toplam Ödeme 10.883.546 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı %3,01

Aylık Taksit 92.946,72 TL

Toplam Ödeme 11.187.180 TL

ING

Faiz Oranı %3,39

Aylık Taksit 103.596,36 TL

Toplam Ödeme 12.463.347 TL

KUVEYTTÜRK

Kâr Payı Oranı %3,05

Aylık Taksit 94.056,40 TL

Toplam Ödeme 11.320.342 TL

HSBC

Toplam Ödeme 19.822.928 TL

Faiz Oranı % 5,49

Aylık Taksit 164.970 TL

HALKBANK

Toplam Ödeme 11.985.094 TL

Faiz Oranı % 3,25

Aylık Taksit 99.646 TL

TEB

Toplam Ödeme 11.113.635 TL

Faiz Oranı % 2,99

Aylık Taksit 92.393 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Toplam Ödeme 11.114.717 TL

Faiz Oranı % 2,99

Aylık Taksit 92.393 TL

QNB FİNANSBANK

Toplam Ödeme 10.618.046 TL

Faiz Oranı % 2,84

Aylık Taksit 88.264 TL

ZİRAAT BANKASI

Toplam Ödeme 9.806.208 TL

Faiz Oranı % 2,59

Aylık Taksit 81.489 TL

GARANTİ BBVA

Toplam Ödeme 11.562.071 TL

Faiz Oranı % 3,12

Aylık Taksit 96.005 TL

AKBANK

Toplam Ödeme 10.983.887 TL

Faiz Oranı % 2,95

Aylık Taksit 91.288 TL

Kaynak: Haber Merkezi