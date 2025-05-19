3 Milyon TL İçin Aylık Ödeme Ne Kadar Oldu? Bankalar Konut Kredisi Faizlerini Güncelledi

Güncel verilere göre, bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları yüzde 3,09 ile yüzde 5,89 arasında değişiyor. En düşük faiz oranını kamu bankaları sunuyor. Ziraat Bankası ve VakıfBank, yüzde 3,09 faiz oranıyla öne çıkarken; özel bankalarda oranlar daha yüksek seviyelerde yer alıyor. Bu fark, toplam geri ödeme tutarlarını da ciddi şekilde etkiliyor.

3 MİLYON TL İÇİN BANKA BANKA GERİ ÖDEME HESABI

5 yıl vadeli 3 milyon TL’lik konut kredisi çekenlerin, bankalara göre aylık ve toplam geri ödeme tutarları şöyle:

Ziraat Bankası: %3,09 faizle aylık 110.497 TL, toplam geri ödeme 6.658.553 TL

VakıfBank: Aynı oranla aylık 110.497 TL, toplam ödeme 6.664.353 TL

İş Bankası: %3,10 faizle aylık 110.731 TL, toplam ödeme 6.685.606 TL

Garanti BBVA: %3,17 faiz oranı ile aylık 112.377 TL, toplam ödeme 6.784.079 TL

Akbank: %3,29 faizle aylık 115.220 TL, toplam geri ödeme 6.951.016 TL

Kuveyt Türk: %3,30 faizle aylık 115.459 TL, toplam ödeme 6.961.127 TL

TEB: %3,50 faizle aylık ödeme 120.265 TL, toplam geri ödeme 7.250.992 TL

Türkiye Finans: %3,64 faizle aylık 123.675 TL, toplam ödeme 7.448.793 TL

Yapı Kredi: %3,65 faiz oranı ile aylık 123.920 TL, toplamda 7.468.814 TL

ING Türkiye: %3,79 faizle aylık ödeme 127.368 TL, toplam maliyet 7.673.916 TL

DenizBank: %3,81 faiz oranıyla aylık 127.864 TL, toplam geri ödeme 7.700.559 TL

Şekerbank: %5,89 ile en yüksek faiz oranına sahip banka. Aylık ödeme 182.590 TL, toplam ödeme ise 10.982.754 TL

FAİZLER NEDEN BU KADAR YÜKSEK?

Uzmanlara göre, konut kredisi faiz oranlarındaki yükselişin temelinde enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikaları yer alıyor. Merkez Bankası'nın belirlediği politika faizi, bankaların kredi maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle kredi kullanmayı düşünenlerin faiz oranlarını ve ekonomik gelişmeleri yakından izlemesi gerekiyor.

KREDİ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kredi başvurusu yapmadan önce yalnızca faiz oranları değil, dosya masrafları, sigorta giderleri ve toplam geri ödeme planı detaylıca incelenmeli. Ayrıca bazı bankaların yeni müşterilere özel sunduğu kampanyalar da kredi maliyetini düşürebilir. Uzmanlar, en doğru tercihin yapılabilmesi için bankalar arasında kapsamlı bir karşılaştırma yapılmasını öneriyor.

Kaynak: Haber Merkezi