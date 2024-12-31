3 Dev Firma El Ele Verdi, Halka Arz Oldu! Tüm Dengeler Değişecek

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Armada Gıda Ticaret Sanayi, 2025 yılına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Halka arz sürecine ilişkin tüm detaylar yatırımcılar tarafından büyük bir merakla beklenirken, bu üç firma için önemli bilgiler derlendi. İşte Ocak 2025 halka arz takvimi ve dikkat çeken ayrıntılar...