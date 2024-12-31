3 Dev Firma El Ele Verdi, Halka Arz Oldu! Tüm Dengeler Değişecek
Ocak ayında, yatırımcıların dikkatini çekecek 3 önemli firma halka arz için hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Armada Gıda Ticaret Sanayi, 2025 yılına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Halka arz sürecine ilişkin tüm detaylar yatırımcılar tarafından büyük bir merakla beklenirken, bu üç firma için önemli bilgiler derlendi. İşte Ocak 2025 halka arz takvimi ve dikkat çeken ayrıntılar...
ARMADA GIDA TİCARET HALKA ARZI TAMAMLADI
Armada Gıda Ticaret Sanayi, 25-27 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecini başarıyla tamamladı. Hisse başı 40 TL’den satışa sunulan şirket, toplamda 45 milyon 830 bin lot hisseyi yatırımcılarla buluşturdu. 2.19 milyar TL büyüklüğe sahip olan Armada Gıda, elde ettiği fonun büyük bir kısmını işletme sermayesini güçlendirmek için kullanacak.
EGEYAPI AVRUPA GYO HALKA ARZI İÇİN TARİH VERDİ
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 6-8 Ocak 2025 tarihleri arasında halka arz edilecek. 61 milyon 200 bin lot hisse dağıtmayı planlayan şirket, 918 milyon TL büyüklüğünde bir halka arz gerçekleştiriyor. Elde edilecek fonun yüzde 45’i, şirketin Modernyaka projesinin finansmanında kullanılacak.
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT HALKA ARZ İÇİN HAZIRLANIYOR
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, 4.8 milyar TL büyüklüğünde bir halka arzla yatırımcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma, toplamda 32 milyon 300 bin lot hisseyi satışa sunacak. Halka arzdan elde edilecek fonun büyük kısmı, makine ve ekipman alımlarında kullanılacak. Yatırımcıların merak ettiği diğer detaylar ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.