3 Ay Kala Özgür Erdursun Açıkladı: İşte Yeni Yıl Asgari Ücret Rakamı
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılı için asgari ücret, memur maaşları ve emekli aylıklarıyla ilgili tahminlerini paylaştı. İşte yeni yıl asgari ücret oranı...
Kaynak: Habertürk
Asgari ücretteki artışın uluslararası kuruluşların tavsiyeleri doğrultusunda şekillenebileceğini vurgulayan Erdursun, özellikle IMF'nin Türkiye'ye yönelik "Asgari ücreti hedeflenen enflasyon oranında, yani yüzde 14 seviyesinde artırın" önerisinin dikkate alınabileceğini belirtti.
Erdursun, mevcut 17 bin TL olan asgari ücretin bu planlamalar doğrultusunda 19 bin 383 TL’ye kadar yükselebileceğini, ancak enflasyon oranlarına bağlı olarak artışın 20 bin TL seviyesine ulaşabileceğini ifade etti. Kendi öngörüsüne göre asgari ücretin 20 bin TL ile 21 bin 250 TL arasında olabileceğini söyledi. Ayrıca, yapay zeka tarafından yapılan tahminlerin ise asgari ücretin 24 bin ile 25 bin TL arasında olacağını öngördüğünü belirtti.
EMEKLİ MAAŞLARI VE MEMUR ZAMLARI:
Emekli maaşları konusunda da önemli tahminler paylaşan Erdursun, en düşük emekli aylığının mevcut 12 bin 500 TL'den yüzde 20’lik bir artışla 15 bin TL’ye yükseleceğini öngördü. Memur maaşlarına yüzde 10 oranında artış beklenirken, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için zam oranlarının yüzde 13,5 ile 15 arasında olacağını belirtti.
Erdursun, önceki yıllarda gerçekleşen yüksek zam oranlarının artık daha makul seviyelere çekileceğini ifade ederek, “Bundan sonra yüzde 49-50 oranında zamlar olmayacak, maksimum yüzde 20’ler civarında artışlar yapılacak” dedi.
Erdursun şöyle konuştu:
Bundan sonra yüzde 49'lar 50'ler olmaz. Bundan sonra yüzde 20'ler civarında artışlar olur diye düşünüyorum maksimum.
Memurların aylıklarına da yüzde 10 artış yapılacak şimdiden söyleyeyim. Memur ve memur emeklilerine yüzde 10, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13,5 ila 15 arasında artış yapılır. En düşük emekli aylığı yüzde 20 artış 15 bin TL'ye tamamlanır.