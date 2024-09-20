3 Ay Kala Özgür Erdursun Açıkladı: İşte Yeni Yıl Asgari Ücret Rakamı

Erdursun, mevcut 17 bin TL olan asgari ücretin bu planlamalar doğrultusunda 19 bin 383 TL’ye kadar yükselebileceğini, ancak enflasyon oranlarına bağlı olarak artışın 20 bin TL seviyesine ulaşabileceğini ifade etti. Kendi öngörüsüne göre asgari ücretin 20 bin TL ile 21 bin 250 TL arasında olabileceğini söyledi. Ayrıca, yapay zeka tarafından yapılan tahminlerin ise asgari ücretin 24 bin ile 25 bin TL arasında olacağını öngördüğünü belirtti.