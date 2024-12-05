3 Asırlık Dünya Devi Gözünü Türk Firmasına Dikti!

YERELDEN KÜRESELE

Kocaeli Dilovası’ndaki merkez fabrikası ve Kütahya’daki üretim tesisleriyle dikkat çeken Piromet, magnezit cevheri işleme alanında uzmanlaşmış bir kuruluş. Şirket, özellikle Türkiye’nin çelik endüstrisine önemli katkılarda bulunuyor. Vesuvius’un bu yatırım kararı, hem Türkiye’deki metal işleme sektörüne dinamizm kazandıracak hem de İngiliz devine bölgesel bir üretim üssü sağlayacak