3 Asırlık Dünya Devi Gözünü Türk Firmasına Dikti!
1704 yılında İngiltere’de kurulan ve dünyanın en eski ticari kuruluşlarından biri olan Vesuvius, dikkatini Türkiye pazarına çevirdi.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Metal ve cam işleme sektöründe lider olan köklü şirket, Kocaeli Dilovası ve Kütahya’da faaliyet gösteren Piromet’in ana hissedarı olma yolunda önemli adımlar attı. Dev firmalar arasında görüşmelerin hız kazandığı ve kısa süre içinde anlaşmaya varılmasının beklendiği belirtildi.
VESUVIUS’TAN TÜRKİYE ATAĞI
11 binden fazla çalışanıyla küresel çapta güçlü bir konumda bulunan Vesuvius, 2008 yılında tamamen yerli sermaye ile kurulan Piromet’i radarına aldı. Piromet, Türkiye’nin önde gelen metal refrakter makineleri üreticilerinden biri olarak tanınıyor ve çelik fabrikalarına refrakter malzeme ile teknoloji çözümleri sunuyor.
Kerim Ülker’in Dünya Gazetesi’nde yer alan haberine göre, İngiliz şirketinin Piromet’in büyük hisselerini satın alarak Türkiye pazarına giriş yapması an meselesi. Bu hamle gerçekleşirse, Vesuvius hem Türkiye’deki varlığını güçlendirecek hem de üretim süreçlerini yerel olarak destekleyecek.
YERELDEN KÜRESELE
Kocaeli Dilovası’ndaki merkez fabrikası ve Kütahya’daki üretim tesisleriyle dikkat çeken Piromet, magnezit cevheri işleme alanında uzmanlaşmış bir kuruluş. Şirket, özellikle Türkiye’nin çelik endüstrisine önemli katkılarda bulunuyor. Vesuvius’un bu yatırım kararı, hem Türkiye’deki metal işleme sektörüne dinamizm kazandıracak hem de İngiliz devine bölgesel bir üretim üssü sağlayacak