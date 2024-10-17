29 Ekim'de 5 Bin Liralık Emekli İkramiyesi Verilecek mi? İlk Adım Atıldı
Milyonlarca emekli, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ikramiye verilmesini bekliyor. Geçen yıl Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararıyla emeklilere 5.000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ödenmişti. Emekliler, bu yıl da aynı uygulamanın devam etmesi talebinde bulunuyor. Peki, emeklilere bu yıl 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi?
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala emekliler, geçen yıl uygulamaya konulan 5.000 TL'lik ikramiyenin bu yıl da ödenmesini istiyor. Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla başlatılan bu uygulama önce sadece çalışmayan emeklilere, ardından tüm emeklilere genişletilmişti. Ancak bu yıl hükümetin böyle bir adım atıp atmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.
CUMHURİYET İKRAMİYESİ İÇİN İLK ADIM GELDİ
Türkiye Emekliler Derneği’nden (TÜED) Murat Tokgöz, geçtiğimiz yıl yapılan 5.000 TL’lik tek seferlik ödemenin birçok emeklinin ekonomik olarak rahatlamasını sağladığını belirtti. Tokgöz, bu yıl da emeklilerin benzer bir ödeme talebinde bulunduğunu ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:
“Geçen yıl Cumhuriyet Bayramı’nda yapılan 5 bin liralık ikramiye, emeklilerin kış aylarına ek bir gelirle girmesine yardımcı oldu. Bizler, bu uygulamanın ‘Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi’ adı altında kalıcı hale getirilmesini ve her yıl bir maaş tutarında verilmesini talep ediyoruz. Böyle bir uygulama, milyonlarca emeklinin Cumhuriyet Bayramı'nı daha coşkulu kutlamasına katkı sağlayacaktır.”
EMEKLİYE 29 EKİM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?
Geçen yıl, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla bir kez verilen 29 Ekim ikramiyesi, bu yıl da emekliler tarafından talep ediliyor. Ancak şu ana kadar hükümetin bu konuda aldığı bir karar bulunmuyor. Emekliler, artan enflasyon ve geçim sıkıntısı nedeniyle ikramiyenin devam etmesini bekliyor.