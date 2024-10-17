29 Ekim'de 5 Bin Liralık Emekli İkramiyesi Verilecek mi? İlk Adım Atıldı

EMEKLİYE 29 EKİM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Geçen yıl, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla bir kez verilen 29 Ekim ikramiyesi, bu yıl da emekliler tarafından talep ediliyor. Ancak şu ana kadar hükümetin bu konuda aldığı bir karar bulunmuyor. Emekliler, artan enflasyon ve geçim sıkıntısı nedeniyle ikramiyenin devam etmesini bekliyor.