280 Bin TL'ye Sıfır Otomobil: Resmen Satışa Sunuldu
Reeder firması, ürettiği otomobili 280 bin TL'den piyasaya sürdü. Reeder, Samsun'daki fabrikasında montajladığı ilk elektrikli aracı ReeV Fancy'yi resmen duyurmuş oldu. 7,5 kWh bataryasıyla 100 kilometreye kadar olan araç, 280 bin TL’lik başlangıç fiyatı ile satılıyor.
Kaynak: Halk TV
Türkiye'nin teknoloji alanındaki güçlü isimlerinden Reeder, Samsun’da yer alan fabrikasında ürettiği ilk elektrikli aracı olan ReeV Fancy’yi görücüye çıkardı. Modern ve estetik tasarımıyla öne çıkan bu kompakt araç, dört tekerlekli motosiklet segmentine dahil edilerek şehir içi kullanımına uygun hale getirilmiş.
ReeV Fancy, 7,5 kWh'lik bataryası sayesinde tek şarjla yaklaşık 100 kilometre menzil sunuyor. Günlük ihtiyaçları karşılayacak kapasitedeki bu menzil, şehir içi ulaşım için oldukça ideal. Üstelik aracın bataryası standart ev prizleriyle 5 saat içinde tamamen dolabiliyor ve bu da kullanıcılarına oldukça kolay bir kullanım imkânı tanıyor.
Aracın 2,49 metre uzunluğa ve 200 litre bagaj hacmine sahip olması, şehir içinde hem pratik hem de konforlu bir sürüş sağlıyor. Dar alanlarda rahat manevra kabiliyeti sunan ReeV Fancy, aynı zamanda L6e kategorisinde yer almasıyla çeşitli vergi avantajları da sunarak ekonomik bir çözüm olmayı hedefliyor.
23 Eylül'de sınırlı sayıda ön siparişe açılacak olan ReeV Fancy, ilk aşamada sadece 100 adet üretilecek. Yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanan bu elektrikli araç, pazarın yeni oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.
Ayrıca 280 bin TL’lik başlangıç fiyatı, elektrikli araçları cazip hale getirmeyi amaçlıyor.