280 Bin TL'ye Sıfır Otomobil: Resmen Satışa Sunuldu

Aracın 2,49 metre uzunluğa ve 200 litre bagaj hacmine sahip olması, şehir içinde hem pratik hem de konforlu bir sürüş sağlıyor. Dar alanlarda rahat manevra kabiliyeti sunan ReeV Fancy, aynı zamanda L6e kategorisinde yer almasıyla çeşitli vergi avantajları da sunarak ekonomik bir çözüm olmayı hedefliyor.