280 Bin Liranın Aylık Getirisi Maaşa Bağladı: Bankaların Mevduat Faiz Oranları Sil Baştan!
Merkez Bankası’nın faiz artışı kararının ardından bankalar, mevduat faiz oranlarında ciddi güncellemeler yaparak yatırımcılara yeni faiz oranları sunmaya başladı. Özellikle kısa vadeli yatırımlar için fırsat dönemi başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Nakit birikimlerini değerlendirmek isteyenler, bankaların sunduğu güncel mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor. TEB, ON Plus ve Fibabanka gibi kuruluşlar, mevduat hesaplarında yüzde 56’ye varan faiz oranlarıyla yatırımcılara kısa vadede yüksek kazanç vadediyor.
280 BİN TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ
Yüksek faiz oranlarından faydalanan yatırımcılar, 32 günlük bir vadede 280 bin TL’lik birikimle 12.338,36 TL’ye kadar net kazanç sağlayabiliyor. Yüksek faiz oranları, özellikle kısa vadeli yatırımlarını değerlendirmek isteyenler için önemli bir fırsat kapısı olarak görülüyor.
Bankaların sunduğu yüksek faiz oranları ve kısa vadeli cazip getiriler, nakit varlıklarını değerlendirmek isteyen yatırımcıların ilgisini çekiyor. Peki 280 bin liranın 32 günlük getirisi yatırımcısına ne kadar kazandırıyor? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları…
280 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ NE KADAR?
ON Plus
Faiz Oranı: %56
Net Kazanç: 12.338,36 TL
Vade Sonu Tutar: 292.338,36 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 11.677,38 TL
Vade Sonu Tutar: 291.677,38 TL
TEB
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 11.677,38 TL
Vade Sonu Tutar: 291.677,38 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 11.677,38 TL
Vade Sonu Tutar: 291.677,38 TL
DENİZ BANK
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 11.236,72 TL
Vade Sonu Tutar: 291.236,72 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 11.236,72 TL
Vade Sonu Tutar: 291.236,72 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 10.575,74 TL
Vade Sonu Tutar: 290.575,74 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 10.135,08 TL
Vade Sonu Tutar: 290.135,08 TL
ENPARA
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 9.474,1 TL
Vade Sonu Tutar: 289.474,1 TL