Piyasalarda Bayram Sakinliği: Altında Düşüş Eğilimi Sürüyor

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki diplomatik gerilimler ve makroekonomik veriler öncesi temkinli duruş sürerken, altın fiyatları yeni güne değer kaybıyla başladı. Yurt içi piyasaların Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olduğu günde, gram altın uluslararası piyasalardaki hareketlerin etkisiyle düşüş trendini koruyor.

ONS ALTINDAKİ GERİLEME İÇ PİYASAYI DA VURDU

Dün ons altındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,9 kayıpla 6 bin 651 liradan tamamlamıştı. Bugün de aşağı yönlü hareketine devam eden gram altın, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 6 bin 615 lira seviyesine çekildi.

İstanbul Kapalıçarşı ve serbest piyasada güncel altın fiyatları ise şu şekilde:

Çeyrek Altın: 10 bin 920 TL

Cumhuriyet Altını: 43 bin 480 TL

Ons Altın: Yüzde 0,6 azalışla 4 bin 482 dolar

ABD-İRAN GERİLİMİ VE FED VERİLERİ BEKLENİYOR

Fiyatlamalar üzerinde ABD ile İran arasındaki kırılgan diplomatik süreç etkili olmaya devam ediyor. İki ülke arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimser beklentilere karşılık, ABD'nin İran'ın güneyine meşru müdafaa saldırısı düzenlemesi ve İran'ın da ABD hava araçlarına ateş açması piyasalarda temkinli duruşu artırdı.

Uzmanlar, küresel piyasaların yönü açısından haftanın geri kalanında açıklanacak olan ABD büyüme verileri ile Fed'in enflasyon göstergesi olarak kabul ettiği kişisel tüketim harcamaları verilerinin kritik önemde olduğunu vurguluyor. Yurt dışında bugün Richmond Fed sanayi endeksi takip edilecek.

Kaynak: AA