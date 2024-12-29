250 Milyon Dolara Satılan 23 Yıllık Ünlü AVM Apar Topar Kapatıldı
Bursa’da 2001 yılından bu yana faaliyet gösteren Carrefour Bursa Alışveriş Merkezi, geçtiğimiz aylarda Atış Yapı tarafından 250 milyon dolara (yaklaşık 8,8 milyar TL) satın alındı. Ancak yapılan incelemeler, binanın depreme dayanıksız olduğunu ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Nilüfer Belediyesi’nin AVM’de yaptığı testler sonucunda binanın depreme karşı güvenli olmadığı belirlendi. Bu tespit üzerine belediye, alışveriş merkezinin tahliyesi için 90 günlük süre tanıdı.
MAĞAZALARA TAHLİYE BİLDİRİMİ YAPILDI
Belediyenin kararını takiben, Atış Yapı tarafından AVM’deki mağazalara tahliye sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldı. İşletmecilere 31 Aralık tarihine kadar AVM’yi boşaltmaları gerektiği iletildi.
MAĞAZALAR KEPENK İNDİRMEYE BAŞLADI
Tahliye süresi dolmadan birçok mağaza şimdiden kapanış işlemlerini tamamladı. Boşaltılan mağazaların ardından AVM’nin bazı bölümleri harabeyi andıran görüntülerle dikkat çekiyor.