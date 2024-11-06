250 Bin Liraya Alınabilecek En Masrafsız Araç Modelleri Belli Oldu

Otomotiv piyasasında yaşanan yüksek fiyatlar nedeniyle ikinci el piyasasında bile uygun otomobil bulmak zorlaşıyor. Üstelik eski Tofaş Şahin ve Renault Broadway gibi modellerin bile 300.000 TL'yi aşan fiyatlara ulaşması, pek çok kişiyi alternatiflere yönlendiriyor.

Düşük maliyetli ve ekonomik seçenek arayanlar için uygun fiyatlı modelleri sıralandı. Listede, 250.000 – 300.000 TL civarında bütçesi olanlar için dayanıklı ve masrafsız otomobilleri içeriyor. İşte o modeller: