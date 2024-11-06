250 Bin Liraya Alınabilecek En Masrafsız Araç Modelleri Belli Oldu
Düşük bütçeli ve masrafsız bir otomobil arayışında olanlar için, uzmanlar tarafından önerilen üç uygun fiyatlı ve dayanıklı model dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv piyasasında yaşanan yüksek fiyatlar nedeniyle ikinci el piyasasında bile uygun otomobil bulmak zorlaşıyor. Üstelik eski Tofaş Şahin ve Renault Broadway gibi modellerin bile 300.000 TL'yi aşan fiyatlara ulaşması, pek çok kişiyi alternatiflere yönlendiriyor.
Düşük maliyetli ve ekonomik seçenek arayanlar için uygun fiyatlı modelleri sıralandı. Listede, 250.000 – 300.000 TL civarında bütçesi olanlar için dayanıklı ve masrafsız otomobilleri içeriyor. İşte o modeller:
1. Mazda 323 (1992-1994)
Mazda 323 modelleri, dayanıklılığı ve uygun yedek parça maliyetleriyle biliniyor. 1992-1994 yıllarındaki modeller, performans ve yakıt tüketimi açısından kullanıcı dostu. Küçük bütçelerle uzun süreli kullanım arayanlar için ideal seçeneklerden biri.
2. Toyota Corolla (1990-1992)
Toyota Corolla, dünya çapında güvenilirliğiyle bilinen bir model. 1990-1992 model yıllarına ait Corolla, düşük bakım maliyetleri ve sağlam yapısıyla dikkat çekiyor. Bu yıllarda üretilen Corolla'lar, uygun bütçeli ve dayanıklı otomobil arayanlar için cazip bir seçenek.
3. Hyundai Accent (1997-2000)
Hyundai Accent’in 1997-2000 modelleri, bütçe dostu ve parça bulunabilirliği açısından avantajlı. Hem şehir içinde kolay kullanımı hem de düşük yakıt tüketimiyle Accent, düşük maliyetli ve uzun ömürlü araç arayanlar için uygun bir alternatif olarak öne çıkıyor.