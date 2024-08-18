250 Bin Liranın Aylık Getirisi Yok Artık Dedirtti! Bankalardan Rekor Mevduat Faizi Hamlesi
Bankalarda mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranları güncellendi ve Merkez Bankası son verileri kamuoyuyla paylaştı. Vatandaşlar, 250 bin liranın aylık getirisinin ne kadar olduğunu ve faizlerdeki yüksek seyrin ne zamana kadar süreceğini merak ediyor. Faiz oranlarında düşüş beklentisi olup olmadığı da gündemde. İşte detaylar...
Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 1 aya kadar vadeli mevduat hesaplarında faiz oranı yüzde 53.89 olarak belirlendi. 3 aya kadar vadede bu oran yüzde 58.47'ye yükselirken, 6 aya kadar vadede yüzde 51.45 olarak kaydedildi. 1 yıla kadar vadeli hesaplarda faiz oranı yüzde 54.18, 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 41.88 olarak gerçekleşti.
Son dönemde TL mevduat faizleri, alınan tüm önlemlere rağmen diğer faiz oranlarının gerisinde kalmıştı. Ekonomi yönetimi, yatırımcıları TL mevduat faizlerine yönlendirmek ve Türk Lirası’nın değerini artırmak için çeşitli hamleler yapmaya devam ediyor. TLREF faizi ise yüzde 50'nin altındaki seviyelerden yükselerek yüzde 52.34'e çıktı.
Bankaların 32 günlük mevduat faizleri şu şekilde:
TEB
Faiz oranı: Yüzde 53
Net getiri: 10.715,85 TL
Vade sonu ödeme: 260.715,85 TL
Fibabanka
Faiz oranı: Yüzde 52
Net getiri: 10.513,66 TL
Vade sonu ödeme: 260.513,66 TL
ING
Faiz oranı: Yüzde 51
Net getiri: 10.311,48 TL
Vade sonu ödeme: 260.311,48 TL
Odea
Faiz oranı: Yüzde 50
Net getiri: 10.109,29 TL
Vade sonu ödeme: 260.109,29 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: Yüzde 47
Net getiri: 9.502,73 TL
Vade sonu ödeme: 259.502,73 TL
Enpara
Faiz oranı: Yüzde 41,5
Net getiri: 8.390,71 TL
Vade sonu ödeme: 258.390,71 TL