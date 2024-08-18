250 Bin Liranın Aylık Getirisi Yok Artık Dedirtti! Bankalardan Rekor Mevduat Faizi Hamlesi

Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 1 aya kadar vadeli mevduat hesaplarında faiz oranı yüzde 53.89 olarak belirlendi. 3 aya kadar vadede bu oran yüzde 58.47'ye yükselirken, 6 aya kadar vadede yüzde 51.45 olarak kaydedildi. 1 yıla kadar vadeli hesaplarda faiz oranı yüzde 54.18, 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 41.88 olarak gerçekleşti.