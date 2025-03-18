250 Bin Liralık Hibe Desteğini Tam 6 Katına Çıkardı: Üretip Tüm İlçeye Satıyorlar
Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hibe desteğiyle başladığı hayvancılık işini kısa sürede büyüten kadın girişimci, çiftliğindeki büyükbaş hayvan sayısını 2 yılda 6 kat artırmayı başardı.
Kaynak: İHA
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü’nden 2002 yılında mezun olan Gültepe, evlenip 4 çocuk sahibi olduktan sonra çocuklarını büyütüp, eşinin desteğiyle hayvancılık yapmaya karar verdi. İki yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvuran Gültepe, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında 250 bin TL hibe desteği aldı. Bu destekle simental ırkı 5 büyükbaş hayvan satın aldı.
KENDİ İMKANLARIYLA ÇİFTLİĞİ BÜYÜTTÜ
Gültepe, aldığı hibe ile 5 büyükbaş hayvanın yanı sıra kendi imkanlarıyla 5 hayvan daha satın alarak çiftliğindeki hayvan sayısını hızla artırdı. Kısa süre içinde büyükbaş hayvan sayısını 30’a çıkaran Gültepe, şimdi ise hedefini 100 sağılabilir hayvana ulaşmak olarak belirledi.
GİRİŞİMCİLİK VE İSTİHDAM SAĞLIYOR
41 yaşındaki Gültepe, çiftliğinde dört kişiyi istihdam ederek her gün iki kez ahırlara gidip, hayvanlarının bakımını yapıyor. Ot balyalarını taşıyan, süt sağan ve işçileriyle ahırı temizleyen Gültepe, sağdığı sütleri satışa sunarak gelir elde ediyor.
Gültepe, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı destekle hayvancılık alanındaki faaliyetlerine devam etmek istediklerini belirterek, "Projemiz onaylandıktan sonra devletin sunduğu 250 bin liralık hibe desteğiyle 5 büyükbaş hayvan aldık. Kendi imkanlarımızla 5 hayvan daha alarak sayıyı 10’a çıkardık. Şu anda 30 olan büyükbaş hayvan sayımızı daha da yükseltmeyi hedefledik. Hedefimiz 100 hayvana ulaşmak. Süt sığırcılığı adı altında bu işi devam ettirmek istiyoruz." dedi.