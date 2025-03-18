250 Bin Liralık Hibe Desteğini Tam 6 Katına Çıkardı: Üretip Tüm İlçeye Satıyorlar

Gültepe, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı destekle hayvancılık alanındaki faaliyetlerine devam etmek istediklerini belirterek, "Projemiz onaylandıktan sonra devletin sunduğu 250 bin liralık hibe desteğiyle 5 büyükbaş hayvan aldık. Kendi imkanlarımızla 5 hayvan daha alarak sayıyı 10’a çıkardık. Şu anda 30 olan büyükbaş hayvan sayımızı daha da yükseltmeyi hedefledik. Hedefimiz 100 hayvana ulaşmak. Süt sığırcılığı adı altında bu işi devam ettirmek istiyoruz." dedi.